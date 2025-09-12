[kinenbi] Tōfu no Hi

Alimento tradicional en Asia, símbolo de salud en Japón

📍Tōkyō | 12 de septiembre

Hoy jueves se celebra el Tofu no Hi – 豆腐の日 (Día del tofu) en el archipiélago nipón.

Esta conmemoración tiene lugar cada 2 de octubre y el día 12 de cada mes en Japón.

Fue establecida en 1993 por la Asociación Japonesa del Tofu con el objetivo de promover su consumo y destacar su valor en la gastronomía y la cultura japonesa.

🔢 ¿Por qué estas fechas? Un juego de palabras japonés

En japonés, los números pueden asociarse con sonidos específicos. En este caso:

10 (とう – «tō») y 2 (ふ – «fu») forman la palabra «Tōfu» (豆腐) , de ahí que el 2 de octubre (10/2) sea el Día del Tofu.

y forman la palabra , de ahí que el sea el Día del Tofu. 12 (とうふ – «tōfu») también suena similar a «tofu», por lo que se decidió que el día 12 de cada mes también sirva para celebrar este alimento.

Esta práctica es común en Japón, donde muchas fechas conmemorativas se eligen por juegos de palabras llamados goroawase (語呂合わせ).

🥢 ¿Qué es el tofu?

El tofu es un alimento elaborado a partir de la leche de soja cuajada con coagulantes como el nigari (cloruro de magnesio) o sales de calcio.

Su textura es suave y su sabor neutro, lo que lo hace extremadamente versátil en la cocina.

Es un alimento fundamental en la dieta de muchos países de Asia Oriental y del Sudeste Asiático, incluyendo China, Corea, Japón, Vietnam, Tailandia e Indonesia.

🧐 El significado

La palabra «tofu» (豆腐) se compone de:

豆 (mame) → Frijol o soja

→ Frijol o soja 腐 (fu) → Tradicionalmente significaba «blando y elástico», pero también puede significar «podrido» en japonés moderno.

Para evitar la connotación negativa de 腐 (fu), algunas personas prefieren escribirlo como 豆富 o 豆冨, que significan «riqueza de soja», pero la pronunciación sigue siendo la misma.

🇯🇵 Suave y refinado

El tofu japonés se caracteriza por ser más blando y acuoso en comparación con el tofu chino o coreano. Esto se debe a las preferencias gastronómicas del país, donde se valora más la textura ligera y el sabor sutil.

Mientras que en otros países asiáticos el tofu suele freírse o saltearse, en Japón es más común consumirlo en preparaciones sencillas que resaltan su pureza y delicadeza.

🍽 Platos japoneses: Versatilidad en la cocina

El tofu es un ingrediente fundamental en la gastronomía japonesa y se puede disfrutar de muchas maneras:

🧊 Frío y simple

Hiyayakko (冷奴) → Tofu frío con salsa de soja, jengibre y cebollín.

🍲 Platos calientes

Miso shiru (味噌汁) → Sopa de miso con trozos de tofu.

→ Sopa de miso con trozos de tofu. Yudōfu (湯豆腐) → Tofu hervido en caldo dashi, típico del invierno.

→ Tofu hervido en caldo dashi, típico del invierno. Sukiyaki (すき焼き) → Guiso con carne, verduras y tofu.

→ Guiso con carne, verduras y tofu. Agedashi Tofu (揚げ出し豆腐) → Tofu frito con salsa dashi.

🍢 Otros platos con tofu

Miso dengaku (味噌田楽) → Tofu asado con salsa de miso.

→ Tofu asado con salsa de miso. Tofu hambagu (豆腐ハンバーグ) → Hamburguesa hecha con tofu en vez de carne.

→ Hamburguesa hecha con tofu en vez de carne. Mābōdōfu (麻婆豆腐) → Tofu picante al estilo chino.

→ Tofu picante al estilo chino. Sundubu Jjigae (スンドゥブ・チゲ) → Estofado coreano con tofu blando.

→ Estofado coreano con tofu blando. Goya Champurū (ゴーヤーチャンプルー) → Salteado de Okinawa con tofu y goya (melón amargo).

🏆 Beneficios: Un superalimento tradicional

El tofu no solo es delicioso y versátil, sino que también es muy saludable:

✅ Rico en proteínas vegetales → Ideal para vegetarianos y veganos.

✅ Bajo en calorías → Ayuda a mantener una alimentación equilibrada.

✅ Fuente de calcio y hierro → Beneficioso para los huesos y la circulación.

✅ Bueno para el corazón → Reduce el colesterol y cuida la salud cardiovascular.

Por eso, en Japón, cada 2 de octubre y 12 de cada mes, se celebra su importancia en la gastronomía y la cultura.

¿Te animas a probar alguna receta con tofu? 🍽😋

©NoticiasNippon