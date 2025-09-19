[kinenbi] Myōji no hi

Del miedo a los impuestos a la identidad moderna: la historia de los apellidos en Japón

📍Tōkyō | 19 de septiembre

Hoy se celebra el Myōji no hi [苗字の日] (Día del Apellido) en el archipiélago nipón.

En 1870 (Meiji 3), el gobierno del Japón moderno emitió la “平民苗字許可令” (Heimin Myōji Kyoka Rei), un edicto del Dajōkan (Consejo de Estado) que autorizaba a los plebeyos a usar apellido.

Hasta entonces, los apellidos eran un privilegio exclusivo de los nobles y samuráis, símbolo de linaje y prestigio.

Sin embargo, la medida no fue bien recibida por el pueblo. La mayoría de los campesinos y comerciantes no sabía leer ni escribir, y además había un profundo desconfianza hacia el nuevo gobierno de Meiji: se temía que adoptar un apellido significara pagar más impuestos. Por ello, el uso de apellidos entre la gente común avanzó lentamente.

📌 De la autorización a la obligación

Para resolver el problema, en 1875 (Meiji 8), el 13 de febrero, se decretó la “平民苗字必称義務令” (Heimin Myōji Hisshō Gimu Rei), que obligaba a todos los plebeyos a tener un apellido.

Este día quedó registrado en el calendario conmemorativo japonés como el “記念日 de la instauración de los apellidos” (苗字制定記念日).

🖋️ “苗字” o “名字”: dos formas de escribir lo mismo

Originalmente, se escribía 苗字 (myōji) .

Pero tras la guerra, en 1946, la lista oficial de caracteres simplificados (当用漢字表) no reconoció “苗” con la lectura “myō”.

Por esa razón, en la vida cotidiana moderna se generalizó la forma 名字, aunque ambas significan exactamente lo mismo.

👥 Los apellidos más comunes en Japón

Según datos de 2023 (Reiwa 5), los apellidos con más personas son:

佐藤 (Satō) – aprox. 1,84 millones 鈴木 (Suzuki) – aprox. 1,78 millones 高橋 (Takahashi) – aprox. 1,39 millones 田中 (Tanaka) – aprox. 1,32 millones 伊藤 (Itō) – aprox. 1,06 millones

Estos cinco apellidos juntos representan a una enorme parte de la población japonesa y siguen apareciendo de manera constante en censos, registros escolares y listados oficiales.

🏞️ Origen de muchos apellidos

Geografía local – nombres de montañas, ríos, campos. 田中 (Tanaka) → “el campo de arroz en medio”

山本 (Yamamoto) → “al pie de la montaña”

川村 (Kawamura) → “la aldea junto al río” Paisajes y naturaleza – elementos visibles en la vida rural. 松本 (Matsumoto) → “al pie del pino”

林 (Hayashi) → “bosquecillo”

石田 (Ishida) → “campo de piedras” Profesiones o roles sociales 鍛冶 (Kaji) → “herrero”

漁師 (Ryōshi) → “pescador” (menos común como apellido, más como oficio)

商人 (Shōnin) → “mercader” Referencias honoríficas o aspiracionales 幸田 (Kōda) → “campo de la felicidad”

勇気 (Yūki) → “valor, coraje”

長谷川 (Hasegawa) → “el largo valle con río”

🗾 Ejemplos regionales

Tohoku (norte) : muchos apellidos vinculados a paisajes extensos y ríos → Endō (遠藤 “campo lejano”), Kitagawa(北川 “río del norte”).

Kansai (Kyoto/Osaka) : fuerte influencia de templos y clanes históricos → Fujiwara, Nakatani, Shimizu.

Kyushu : apellidos ligados a puertos y al mar → Umino (海野 “gente del mar”), Funakoshi (舟越 “cruzar en barco”).

Okinawa: tradición distinta, con apellidos de sonido peculiar → Higa, Kina, Arakaki, muchos con raíces en el idioma ryukyense.

🧾 Curiosidad práctica

En aldeas pequeñas, muchas familias escogían el mismo apellido relacionado con el paisaje local. Por ejemplo, si había un gran campo central, muchos se registraban como Tanaka (田中) .

De ahí que hoy existan tantos apellidos repetidos en Japón: son producto de decisiones colectivas en pueblos enteros.

🎯 Impacto cultural

Los apellidos se convirtieron en un símbolo de identidad legal y social : facilitaban censos, impuestos y servicio militar.

También ayudaron a romper la barrera de clases , porque los plebeyos ya tenían “apellido como los samuráis”.

Sin embargo, en lo cotidiano, la gente siguió usando apodos o nombres familiares mucho tiempo más.

🌱 Contexto social y cultural

Este proceso refleja la transformación radical del Japón Meiji:

El paso de un país feudal, donde el nombre reflejaba estatus, a un Estado moderno que exigía a todos los ciudadanos una identidad legal clara.

La desconfianza inicial ante el gobierno central, que aún era percibido como lejano y controlador.

Y finalmente, la consolidación de una identidad nacional unificada, donde todos los japoneses —nobles, samuráis, campesinos y comerciantes— tuvieron apellido y se integraron en un mismo registro civil.

