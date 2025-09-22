[kinenbi] fūfu no hi

Pequeños gestos, grandes lazos: el Día del Matrimonio invita a conversar y sonreír juntos

📍Tōkyō | 22 de septiembre

En Japón, cada día 22 de cada mes se conmemora una fecha especial llamada 「夫婦の日」(Fūfu no Hi), que se traduce como “el Día de los Esposos” o “el Día del Matrimonio”.

Esta fecha fue creada en 1987 por empresas como el diario Mainichi Shimbun y la marca de alimentos Ajinomoto con un objetivo muy humano y bonito:

Fomentar la comunicación entre las parejas para ayudar a construir un hogar alegre, sano y con buena convivencia.

¿Por qué se eligió el día 22? ¿Tiene algún significado?

En japonés, el número 2 se pronuncia “fu”, por lo que el número 22 puede leerse como “fu-fu”, que suena igual que la palabra 夫婦 (fūfu), que significa “pareja casada” o “matrimonio”.

Este tipo de juegos de palabras (llamados goroawase) son comunes en la cultura japonesa para elegir fechas conmemorativas.

¿Qué se hace en este día? ¿Cómo se celebra?

Aunque no es un feriado oficial ni una celebración obligatoria, muchos restaurantes, tiendas y cines aprovechan este día para ofrecer promociones o regalos especiales a parejas. Algunos ejemplos comunes incluyen:

•Una bebida gratis para parejas que cenan juntas.

•Descuentos en entradas de cine si van como esposos o novios.

•Campañas publicitarias enfocadas en el amor y la convivencia.

Más que grandes celebraciones, es un día para reflexionar sobre la relación en pareja, tener alguna conversación significativa o simplemente disfrutar un momento juntos.

¿Qué otras fechas parecidas existen?

En Japón hay varias fechas que juegan con las palabras para celebrar el amor de pareja:

• 2 de febrero (2/2): También se lee “fu-fu”, así que es otra versión del “Día de los Esposos”.

• 22 de abril (4/22): Llamado “Yoi Fūfu no Hi”, que significa “Día de los Buenos Esposos”.

• 22 de noviembre (11/22): Es el más famoso. Se llama “Ii Fūfu no Hi” y significa “Día de las Buenas Parejas”. Muchas parejas eligen casarse ese día, ya que se considera de buena suerte.

• 23 de noviembre (11/23): Se llama “Ii Fusai no Hi”, que también celebra a los esposos, pero usando otra palabra para “pareja legal”.

¿Qué tan popular es esta fecha?

Aunque el 22 de cada mes es una conmemoración mensual, el 22 de noviembre (11/22) es, sin duda, el más conocido en todo Japón. Es común que muchas parejas se casen ese día, se realicen eventos temáticos y hasta campañas en redes sociales donde las parejas comparten fotos, mensajes o recuerdos.

Reflexión final

Este tipo de conmemoraciones, aunque sencillas, nos recuerdan algo importante:

las relaciones necesitan atención, cariño y tiempo compartido. El “Día de los Esposos” no se trata de regalos costosos ni grandes gestos, sino de recordar por qué estamos juntos, agradecer los momentos compartidos y cuidar ese vínculo día a día.

Así que si estás casado o en pareja, tal vez este 22 sea una linda excusa para decirle a esa persona:

“Gracias por estar conmigo.”

©NoticiasNippon