[kinenbi] Furo no hi

De tradición milenaria a patrimonio cultural: Japón honra su cultura del baño

📍Tōkyō | 26 de mayo de 2025

El «Furo no hi (風呂の日)» se celebra todos los meses el 26, establecido originalmente en 1985 por la empresa Tokyo Gas Co., Ltd., con sede en el distrito tokiota de Minato.

Este día conmemora la importancia cultural y cotidiana del baño en Japón, y su elección se basa en un juego de palabras: los números 2 (ふ, fu) y 6 (ろ, ro) forman la palabra furo (baño, en japonés).

Origen y propósito

El objetivo es fomentar la interacción familiar y promover los beneficios del baño, como un espacio para la conversación y la conexión entre padres e hijos.

Aunque en su web actual Tokyo Gas no menciona esta conmemoración, el espíritu del día está respaldado por su participación en la fundación del «Estudio de la Cultura del Baño» en 1990, un grupo de empresas que investiga y difunde las bondades del baño como una tradición cultural japonesa.

Actividades y beneficios del Día del Baño

El 26 de cada mes, varios baños públicos (sento) y termas (onsen) ofrecen promociones especiales, como descuentos en la entrada, boletos con precios preferenciales y regalos para los visitantes.

Estas iniciativas no solo buscan atraer clientes, sino también destacar la importancia del baño como un momento de relajación y bienestar.

Otras conmemoraciones relacionadas

El «Día del Baño» es solo una de muchas fechas asociadas al baño y las aguas termales en Japón, todas derivadas de juegos de palabras similares:

6 de febrero (2/6): «Día del Baño» alternativo.

«Día del Baño» alternativo. 26 de abril: «Día del Buen Baño» (よい風呂の日).

«Día del Buen Baño» (よい風呂の日). 26 de mayo: «Día de las Aguas Termales de Flujo Natural» (源泉かけ流し温泉の日).

«Día de las Aguas Termales de Flujo Natural» (源泉かけ流し温泉の日). 26 de junio: «Día del Baño al Aire Libre» (露天風呂の日).

«Día del Baño al Aire Libre» (露天風呂の日). 26 de julio: «Día del Baño de Verano» (夏風呂の日).

«Día del Baño de Verano» (夏風呂の日). 26 de agosto: «Día del Baño con Papá» (パパフロの日).

«Día del Baño con Papá» (パパフロの日). 26 de noviembre: «Día del Buen Baño» (いい風呂の日).

«Día del Buen Baño» (いい風呂の日). Equinoccios y solsticios: «Día del Baño con Sake» (酒風呂の日).

Curiosidades sobre el término «風呂» (baño)

La palabra furo tiene orígenes etimológicos interesantes:

Se cree que proviene de muro (室), que hacía referencia a una cueva o cuarto cerrado para mantener la temperatura. Otra teoría apunta a su relación con furo (風炉), un utensilio usado en la ceremonia del té para calentar agua.

Importancia cultural

El baño japonés no es solo una práctica higiénica, sino una experiencia cultural profundamente enraizada en el bienestar físico y emocional.

Lugares como los sento y onsen han sido durante siglos puntos de encuentro comunitario y espacios de descanso. Este día conmemorativo subraya el valor de esta tradición, celebrando la conexión humana, la relajación y el orgullo por una costumbre única que el mundo admira.

Este día no solo es una excusa para disfrutar de un buen baño, sino también una invitación a reflexionar sobre la rica cultura japonesa que lo rodea.

