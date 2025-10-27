[kinenbi] butsudan no hi

Entre incienso y gratitud: el culto doméstico que sobrevive al paso del tiempo

📍Tōkyō | 27 de octubre

El Día del Butsudan (仏壇の日) —establecido por la Asociación Cooperativa Nacional de Artículos Religiosos (全宗協) con sede en Kanda, Tokio— se celebra cada 27 de mes, evocando el decreto del Emperador Tenmu en el año 685 (Tenmu 14).

En esa fecha, el soberano ordenó a todas las familias japonesas erigir un pequeño santuario budista y colocar en él una imagen de Buda y sutras para rendir culto. El mandato, registrado en el Nihon Shoki (日本書紀), marcó el inicio de la tradición de tener un butsudan o altar doméstico.

Inicialmente conmemorado cada 27 de marzo, el evento se amplió para celebrarse mensualmente, como recordatorio de gratitud hacia los antepasados y de conexión espiritual en la vida cotidiana.

🛕 El Butsudan: altar de la memoria y el respeto

El butsudan (仏壇) es más que un mueble: representa un espacio sagrado dentro del hogar.

Según la escuela budista, contiene imágenes de Buda, figuras de guardianes o rakan, tablillas memoriales (ihai) y libros con los nombres de los difuntos.

Su estructura interna imita los templos principales (honzan) de cada secta budista y se clasifica en tres grandes estilos:

Kinbutsudan/ nuributsudan ( 金仏壇 / 塗仏壇) – altares lacados o dorados con ornamentación tradicional.

– altares lacados o dorados con ornamentación tradicional. Karakibutsudan ( 唐木仏壇) – elaborados con maderas nobles y estética sobria.

Kaguchō・ toshigatabutsudan (家具調・都市型仏壇) – versiones modernas adaptadas a los departamentos urbanos.

El diseño de sus puertas simboliza la montaña-templo (山門), frontera entre lo cotidiano y lo espiritual.

🙏 Ceremonia y reflexión

En Nagoya, cada 27 de marzo, la Cooperativa de Comerciantes de Butsudan organiza un ritual de ofrenda y purificación en el templo Ōsu Kannon (大須観音).

Durante la ceremonia, los altares antiguos son bendecidos y cremados con respeto, en un acto que simboliza el ciclo de la vida, la memoria y el desprendimiento.

Más allá del ritual, el “Día del Butsudan” se considera una invitación a reflexionar sobre la gratitud, la continuidad familiar y la paz espiritual.

🏢 Guardianes de la tradición (全宗協)

La Zenshūkyō (全日本宗教用具協同組合), fundada en 1988 y reconocida por el Ministerio de Economía, impulsa la preservación de las artes religiosas tradicionales.

Promueve la fabricación ética y la venta justa de artículos religiosos, ofreciendo apoyo a pequeños talleres, capacitación y programas de bienestar para los artesanos.

Además, la organización estableció el “Día de la Oración (祈りの日)” cada 27 de marzo, reafirmando la dimensión espiritual del culto doméstico japonés.

©NoticiasNippon