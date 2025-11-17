[kinenbi] inari no hi

🦊🍣 Del templo a la mesa: cómo el zorro de Inari dio nombre al inarizushi

📍Tōkyō | 17 de agosto de 2025

En Japón, el día 17 de cada mes se celebra el “Día del Inari” (いなりの日), una fecha creada para promover el consumo del inari sushi (いなり寿司), muy popular en la gastronomía japonesa.

Esta conmemoración fue establecida por la empresa japonesa Misuzu Corporation, especializada en la producción y venta de ingredientes para preparar este platillo.

La elección del día 17 no es casualidad, sino que se basa en un juego de palabras en japonés: el número 17 se puede leer como “i-na” (いーな), que recuerda al nombre “inari” (いなり). Este tipo de asociaciones fonéticas son comunes en Japón para fijar fechas conmemorativas y hacerlas más fáciles de recordar.

Fue reconocido y registrado por la Asociación de Días Conmemorativos de Japón, lo que refuerza su estatus dentro de las celebraciones gastronómicas del país.

¿Qué es?

El inari sushi es un tipo de sushi que consiste en una bolsita de tofu frito (油揚げ, aburaage) rellena con arroz avinagrado.

Este tofu ha sido previamente cocinado en una mezcla dulce de salsa de soja, azúcar y mirin, lo que le da un sabor ligeramente dulce y una textura jugosa.

En distintas regiones de Japón, el inari sushi puede recibir diferentes nombres, como:

•“Oinari-san” (お稲荷さん)

•“Oinari” (お稲荷)

•“Inari” (いなり)

•“Kitsune sushi” (きつね寿司, sushi de zorro)

•“Konkon sushi” (こんこん寿司, onomatopeya del sonido del zorro en japonés)

Su relación con los zorros proviene de la creencia de que los kitsune (狐, zorros) – los mensajeros de la deidad sintoísta Inari – tienen un gusto especial por el tofu frito. Esto llevó a que este platillo adoptara el nombre de la deidad.

Orígenes

El inari sushi tiene una historia larga dentro de la gastronomía japonesa. Aparece mencionado en la obra “Moriyasu Manko” (守貞謾稿, もりさだまんこう), una enciclopedia escrita a finales del periodo Edo (1603-1868), lo que indica que este platillo ya era conocido en esa época.

Algunos datos clave sobre su historia incluyen:

•Se cree que el inari sushi comenzó a popularizarse en la región de Kansai (Osaka y Kioto) antes de expandirse a todo el país. Aquí suele ser más alargado y el arroz se mezcla con ingredientes adicionales como semillas de sésamo o verduras.

•En la región de Kanto (Tokio y alrededores), el inari sushi es más redondeado o en forma de bolsa.

El inari sushi es un platillo común en festivales, eventos y comidas caseras en Japón, y se asocia con la buena fortuna debido a su conexión con el dios Inari, protector de la cosecha, la prosperidad y los negocios.

Curiosidades sobre el Inari Sushi

•Es un tipo de sushi sin pescado, lo que lo convierte en una opción ideal para vegetarianos o personas que no consumen mariscos.

•Es un platillo muy popular para los obento (お弁当, loncheras japonesas) porque es fácil de transportar y no requiere refrigeración inmediata.

•En algunos santuarios dedicados a Inari, se pueden encontrar puestos vendiendo inari sushi como ofrenda o comida para los visitantes.

Conclusión

El Día del Inari (いなりの日) es una celebración mensual que busca mantener viva la tradición de este delicioso sushi.

Más allá de su sabor dulce y su practicidad, el inari sushi tiene una fuerte conexión con la historia, la religión y la cultura popular japonesa.

Su relación con la deidad Inari y los zorros ha hecho que este platillo trascienda generaciones y siga siendo un clásico en la cocina japonesa.

©NoticiasNippon