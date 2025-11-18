[kinenbi]    Beishoku no Hi

Una tradición silenciosa que busca proteger el corazón alimentario del país

📍Tōkyō | 18 de noviembre

En Japón, el 18 de cada mes tiene un significado que pasa desapercibido para muchos, pero que condensa siglos de cultura alimentaria: es 米食の日（べいしょくのひ）— el Día del Arroz.

La fecha fue establecida por la prefectura de Mie en 1978, inspirada en un detalle lingüístico que conecta lenguaje, historia y agricultura: al descomponer el kanji 「米」, aparecen los trazos 「十」＋「八」, es decir, 10 y 8. Una coincidencia gráfica que se volvió símbolo de identidad agrícola y de defensa del arroz como alimento esencial.

La campaña nació con un objetivo claro: frenar el creciente “desencanto arrocero” entre los jóvenes y evitar la caída en el consumo, tendencia que desde hace décadas preocupa tanto a agricultores como a nutricionistas y gobiernos locales.

📉 La caída del consumo: un espejo de los cambios en la sociedad

En 1962, el japonés promedio consumía 118.3 kg de arroz al año.

Hoy, la cifra cayó a 50.9 kg (2022), menos de la mitad.

El auge del pan, la pasta y las comidas rápidas ha desplazado al bol de arroz tradicional en desayunos y cenas familiares.

El descenso no es solo estadístico: para muchas regiones productoras, significa también pérdida de identidad, debilitamiento de la economía local y riesgo para la autosuficiencia alimentaria.

🌾 Iniciativas locales y renacimiento gastronómico

En varias áreas rurales, gobiernos y productores impulsan proyectos para recuperar el vínculo emocional con el arroz.

Un ejemplo es Higashi-Ōmi (Shiga), donde el día 8 de cada mes se celebra el O Kome no hi – “お米の日”, acompañando la promoción del Ōmi-mai – 近江米, uno de los arroces más prestigiosos del país.

Escuelas, comedores laborales y comercios se suman ofreciendo menús especiales y mensajes educativos sobre nutrición.

La idea se ha diversificado:

8 de cada mes: Okome no hi – お米の日 (varias regiones)

(varias regiones) 18 de cada mes: Beishoku no Hi – 米食の日

28 de cada mes: Kome no hi – 米の日 (en algunos lugares)

(en algunos lugares) 18 de agosto: Okome no hi – お米の日／ Kome no hi – 米の日” oficializado por asociaciones privadas

Esa multiplicidad refleja un esfuerzo nacional por mantener vivo un alimento que no es solo sustento, sino cultura, memoria y comunidad.

🍙 Un hilo que une historia, tragedia y resiliencia

El arroz también se vincula a otras fechas con fuerte carga emocional:

17 de enero — Omusubi no hi – おむすびの日: recuerda el apoyo solidario en el terremoto de Kobe de 1995.

recuerda el apoyo solidario en el terremoto de Kobe de 1995. 18 de junio — Onigiri no hi – おにぎりの日: homenaje al hallazgo del “fósil de onigiri” más antiguo de Japón en Ishikawa.

Ambas festividades reafirman el papel del arroz como símbolo de cuidado, refugio y unión en los momentos de mayor fragilidad colectiva.

©2025 NoticiasNippon