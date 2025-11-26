[kinenbi] Ī furo no hi

Un homenaje japonés al ritual del baño y a la cultura del descanso

📍Tōkyō | 26 de noviembre

En Japón, cada 26 de noviembre no es una fecha cualquiera: es Ī furo no hi (いい風呂の日, el “Día del Buen Baño), una celebración que combina tradición, bienestar y un toque de marketing nipón digno de estudio.

El término nace del clásico juego lingüístico japonés: 11（いい, “ii”） y 26（ふろ, “furo”） dando como resultado “ii furo”, es decir, “buen baño”.

La iniciativa fue establecida por la Asociación Japonesa de la Industria de Baños y Sales de Baño, una entidad que promueve la eficacia, seguridad y calidad de los productos de baño. Y no es casualidad que la celebración caiga a finales de noviembre: el aire se enfría, el cuerpo pide abrigo, y el baño se transforma en el refugio perfecto tras un día largo.

Un ritual que viene de lejos

Aunque hoy pensamos en una bañera cálida, el término furo (風呂, ふろ）originalmente hacía referencia a un mushiburo ( 蒸し風呂) un baño de vapor tradicional en espacios pequeños donde se aprovechaba el calor para desprender impurezas. De muro (cuarto cerrado) surgió “furo”.

Con el paso de siglos, Japón desarrolló una relación profunda con el agua caliente: onsen, sento, rotenburo, baños medicinales, y finalmente, los modernos nyūyokuzai (入浴剤), las sales y esencias que hoy perfuman miles de hogares.

Del vapor antiguo al bienestar moderno

Los japoneses han usado desde épocas remotas plantas medicinales, minerales naturales y agua termal para aliviar enfermedades, recuperar energía y fomentar la salud. Este linaje cultural desemboca en los actuales productos de baño que prometen —y cumplen— efectos como:

•Aliviar dolores musculares y articulares

•Mejorar la circulación

•Reducir estrés y fatiga

•Proporcionar aromaterapia para la mente

•Hidratar la piel

•Convertir un baño común en una experiencia sensorial

En plena vida moderna, donde el estrés se acumula como humedad en invierno, un baño con aroma a yuzu, lavanda o jengibre es, para muchos, un pequeño lujo necesario.

Campañas y premios: Japón haciendo lo que mejor sabe

En esta fecha, distintas empresas realizan promociones donde quienes aciertan preguntas o participan en actividades pueden ganar vales de viaje, sales de baño premium y jabones artesanales. Una forma ingeniosa de impulsar el uso del baño como rito y no solo como rutina.

Un calendario dedicado al baño

Japón ama tanto el baño que creó varias fechas relacionadas:

•Cada 26 del mes — 風呂の日 (Día del Baño)

•26 de abril — よい風呂の日 (Día del Buen Baño)

•26 de junio — 露天風呂の日 (Día del Baño al Aire Libre)

•10 de octubre — 銭湯の日 (Día del Sento)

Un recordatorio de que el agua caliente es parte de la cultura, la salud y el alma del país.

