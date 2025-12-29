 [kinenbi] Niku no hi  

De juego de palabras a tradición nacional: así se vive el ‘Día de la Carne»

📍Tōkyō | 29 de diciembre

En Japón, hay días que no necesitan grandes fuegos artificiales para sentirse especiales. 「肉の日」 (Niku no Hi) es uno de ellos. Basta con entrar a un supermercado de barrio, una carnicería local o una cadena de yakiniku para notarlo: carteles escritos a mano, bandejas mejor acomodadas de lo habitual y familias que se detienen unos segundos más frente a la vitrina.

El origen es sencillo y muy japonés: el juego de palabras に(2)・く(9), que se lee niku (carne).

Aunque oficialmente el Consejo de Medidas para el Consumo de Carne por Prefecturas estableció el día 29 de cada mes, con el tiempo el 9 de febrero (2/9) también se integró de manera natural al imaginario popular como el día de la carne.

Hoy, el concepto va mucho más allá de una fecha simbólica. La 全国食肉事業協同組合連合会 (Zen-Nikuren), en coordinación con JA全農, impulsa campañas nacionales cada 2/9 y 29, movilizando a unas 1.600 tiendas en todo el país.

Para muchas familias, esto significa algo muy concreto: comer un poco mejor sin gastar de más.

No es raro ver a padres explicando a sus hijos por qué hoy habrá hamburguesas caseras, yakiniku o un gyūdon “más generoso”. Tampoco sorprende que restaurantes y cadenas aprovechen la fecha para tentar al público con promociones llamativas. En años anteriores, incluso grandes cadenas como 牛角 han convertido el día en un pequeño festival gastronómico: wagyū con descuento, ediciones limitadas o retos pensados para compartir y divertirse.

Hay fechas que ya se volvieron parte del calendario emocional del país:

📅 8/29 – 焼肉の日 (Día del Yakiniku)

📅 11/29 – いい肉の日 (Día de la “buena carne”)

Más que marketing, 肉の日 refleja algo muy cotidiano: en medio de la rutina, el frío del invierno o el cansancio del trabajo, la carne se vuelve una excusa para sentarse juntos y disfrutar. Un pequeño lujo accesible, repetido cada mes, que recuerda que la felicidad a veces cabe en una bandeja de supermercado.

