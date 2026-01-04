[gaikokujin] Maletas pequeñas, decisiones grandes

Más salario, más opciones: por qué los extranjeros eligen Tokio

📍Tōkyō | 4 de enero

La concentración humana y económica de Tokio ya no es solo un fenómeno japonés. Cada vez más trabajadores extranjeros siguen el mismo camino: abandonar regiones como Kansai o Chubu y dirigirse al área metropolitana de la capital en busca de mejores salarios, más oportunidades y mayor diversidad laboral.

De acuerdo con el más reciente informe de movilidad poblacional del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones (総務省, Sōmu-shō), durante el año fiscal Reina 6 (令和6年, 2024) el área de Tokio —que incluye Tokio, Kanagawa, Saitama y Chiba— registró un saldo positivo récord de 16 506 extranjeros, el más alto desde que existen registros comparables. En contraste, el área de Osaka presentó un saldo negativo de 795 personas, mientras que el área de Nagoya perdió 7 339 residentes extranjeros.

El fenómeno responde a una lógica similar a la de los jóvenes japoneses: la brecha salarial entre Tokio y las regiones. Sin embargo, en el caso de los extranjeros, el impacto es aún más marcado. Según el informe, más de la mitad de quienes se mudaron tenían entre 20 y 29 años, y muchos buscan no solo mejores ingresos, sino también entornos donde puedan cambiar de empleo, desarrollarse profesionalmente y encontrar comunidades multiculturales consolidadas.

Esta tendencia podría acelerarse aún más con la próxima reforma migratoria. En 令和9年 (2027) Japón eliminará el rígido sistema de prácticas técnicas (技能実習制度, Ginō jisshū seido) —que prácticamente impedía cambiar de empleador— y lo sustituirá por el sistema de “empleo formativo” (育成就労制度, Ikusei shūrō seido), que permitirá a los trabajadores extranjeros cambiar de empresa por decisión propia. Con mayor libertad laboral, Tokio aparece como el destino más atractivo.

A nivel nacional, 33 4659 extranjeros cruzaron fronteras prefecturales en un solo año, lo que representa el 10,1 % de todos los extranjeros residentes en Japón. Paralelamente, la demanda empresarial no deja de crecer: el Kōsei Rōdōshō (厚生労働省, Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar) reportó que el número de trabajadores extranjeros alcanzó en octubre de 2024 un máximo histórico de aproximadamente 2,3 millones.

⚖️ Marco legal: movilidad laboral y concentración de trabajadores extranjeros en Japón

La creciente concentración de trabajadores extranjeros en el área metropolitana de Tokio no es solo un fenómeno económico o social, sino que está directamente vinculada a cambios legales y estructurales en el sistema migratorio y laboral japonés.

1️⃣ Ley de Control de Inmigración y Reconocimiento de Refugiados

(出入国管理及び難民認定法 / Nyūkoku Kanri Oyobi Nanmin Nintei Hō)

Esta ley constituye la base jurídica del estatus de residencia y empleo de los extranjeros en Japón. En ella se establecen:

Los tipos de visados laborales (ingeniería, servicios, cuidados, habilidades específicas, etc.).

Las condiciones para trabajar y cambiar de empleador .

Las causas de cancelación o no renovación del estatus.

📌 Punto clave para la concentración en Tokio:

La ley no regula ni limita la región donde el extranjero debe residir, siempre que mantenga un empleo acorde a su estatus. Esto permite que los trabajadores se trasladen libremente hacia áreas con mayor oferta laboral, como Tokio.

2️⃣ Abolición del Sistema de Prácticas Técnicas (技能実習制度)

El Sistema de Prácticas Técnicas, vigente durante décadas, tenía como objetivo formal la “transferencia de habilidades”, pero en la práctica:

Prohibía o restringía severamente el cambio de empleador

Ataba al trabajador extranjero a una empresa y región específicas.

Limitaba la movilidad geográfica.

Este sistema será abolido oficialmente en 令和9年 (2027).

3️⃣ Nuevo Sistema de Empleo Formativo (育成就労制度)

En sustitución del sistema anterior, Japón implementará el 育成就労制度, cuyo marco legal introduce cambios estructurales:

✅ Permite el cambio de empleo por decisión del trabajador , bajo ciertas condiciones.

✅ Refuerza el carácter de mano de obra laboral , no solo “aprendizaje”.

✅ Facilita la movilidad interregional.

📌 Impacto legal directo:

Este cambio elimina una de las principales barreras que retenían a los extranjeros en zonas rurales o industriales, favoreciendo la migración hacia Tokio, donde existen más empresas, salarios más altos y diversidad ocupacional.

4️⃣ Política laboral y escasez de mano de obra

Japón reconoce legalmente a los trabajadores extranjeros como pilar del mercado laboral, especialmente ante:

Envejecimiento poblacional

Disminución de la fuerza laboral japonesa

El aumento a aprox. 2,3 millones de trabajadores extranjeros (2024) refuerza esta política, pero no existe una normativa nacional que obligue o incentive jurídicamente su distribución regional equilibrada.

5️⃣ Autonomía local y límites legales

Las prefecturas y municipios pueden ofrecer:

Programas de integración

Clases de japonés

Apoyo comunitario

Sin embargo, no pueden legalmente restringir la mudanza de extranjeros ni condicionar su estatus migratorio a permanecer en una región específica. Esto deja a las regiones en desventaja legal frente al atractivo natural de Tokio.

🧩 Conclusión legal

Desde el punto de vista jurídico, no existe un freno normativo a la “Tokio-centrificación” de los trabajadores extranjeros.

Por el contrario:

La liberalización del cambio de empleo

La ausencia de incentivos regionales obligatorios

Y la concentración de oportunidades laborales en la capital

configuran un marco legal que facilita —aunque no declare— la concentración extranjera en Tokio, planteando un desafío urgente para las políticas de cohesión regional.

