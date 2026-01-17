[tenki yohō] sábado 17 de enero

Sábado frío pero estable en gran parte del país: atención a lluvias en Hokuriku y Tohoku

📍Tōkyō | 17 de enero

Japón amanece este sábado bajo un escenario climático de fuertes contrastes, como si el país estuviera dividido en distintas estaciones al mismo tiempo. En el extremo norte, el invierno se impone con claridad: el frío es intenso, las temperaturas caen bajo cero y el ambiente recuerda que Hokkaidō ya se encuentra en pleno dominio de la estación más dura del año.

En las regiones centrales, en cambio, el panorama es más cambiante. El sol logra abrirse paso entre intervalos de nubes cargadas de humedad, creando una atmósfera inestable donde el brillo invernal convive con la posibilidad de lluvias y un aire fresco que anuncia el avance de frentes desde el Mar de Japón.

Hacia el sur, el tono del día se vuelve más benigno. El aire es templado y, en lugares como Kyūshū y Okinawa, el clima evoca rasgos casi subtropicales, recordando que el archipiélago japonés se extiende desde zonas de riguroso frío boreal hasta regiones donde el invierno se vive de forma mucho más suave.

Previsión por regiones meteorológicas

Elaborados con información de la Agencia Meteorológica del Japón:

Hokkaidō

Tōhoku

Kantō Koshin

Hokuriku

Tōkai

Kansai

Chūgoku

Shikoku

Kyūshu

Okinawa

🧭 Consejos prácticos para la población

Abrigo por capas: En Hokkaidō y Tōhoku, el frío bajo cero exige ropa térmica, guantes y gorro. Paraguas en Hokuriku y Sendai: Kanazawa presenta alto riesgo de lluvia; llevar impermeable es esencial. Protección contra cambios bruscos: En Tokio, Osaka y Hiroshima, la diferencia entre mañana y tarde puede superar los 10°C. Hidratación y protector solar ligero: En Okinawa, el sol puede ser fuerte incluso en enero. Precaución en carreteras del norte: Posible hielo matinal en Sapporo y Kushiro.



©NoticiasNippon