Otra noche sin descanso: sismo nocturno sacude el corazón urbano de Japón

📍 Tōkyō | 7 de febrero

A las 00:58 del sábado , un sismo de magnitud 4.1 interrumpió la madrugada en amplias zonas del este de Japón. El epicentro se ubicó en el sur de la prefectura de Ibaraki, a unos 80 km de profundidad, un tipo de temblor que suele sentirse de forma amplia pero moderada. La intensidad máxima observada fue shindo 3, sin que se emitieran alertas de tsunami.

El shindo 3 —nivel en el que los objetos colgados se balancean y muchas personas perciben claramente el movimiento— se registró en tres prefecturas clave del norte de la región de Kanto: Tochigi, Gunma y Saitama. En Tochigi, la ciudad de Shimotsuke reportó la mayor intensidad. En Gunma, el movimiento se sintió con fuerza similar en Itakura, mientras que en Saitama destacó el shindo 3 en Gyoda y Kazo, donde residentes describieron un sacudón breve pero seco.

Más allá del núcleo del temblor, el sismo se percibió con shindo 2 en una extensa franja urbana: Tokio (23 distritos y ciudades del oeste), Chiba, Kanagawa y amplias zonas de Ibaraki. En estas áreas, el movimiento fue suficiente para despertar a algunas personas y detener momentáneamente la actividad nocturna, aunque sin causar daños. Incluso regiones más alejadas como Yamanashi y Shizuoka registraron shindo 1, recordando la amplitud del evento.

Las autoridades meteorológicas reiteraron que no existe riesgo de tsunami y que no se han reportado daños materiales ni heridos. Sin embargo, el episodio volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad cotidiana del área metropolitana más poblada del país, donde millones de personas conviven con sismos moderados como parte de la rutina. Para muchas familias, el temblor se vivió desde el interior del hogar: luces que se balancean, silencio tenso y miradas de alerta en plena madrugada.

