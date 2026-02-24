Noticias Nippon

Efemérides

[kinenbi]     Kezuribushi no hi

Cuando el aroma decide el sabor: por qué en Japón se decía que el katsuobushi debe rallarse después de ver el rostro del cliente

 

 24 de febrero

Cada día 24 se asocia al “Día del Katsuobushi rallado” por un juego de palabras japonés:
“fu (2) – shi (4)”, que suena como “bushi”.

La fecha fue promovida por la Cooperativa Mayorista de Katsuobushi de Tokio.

Sin embargo, existe otra conmemoración importante: el 24 de noviembre fue proclamado como “Día del Katsuobushi” por la empresa japonesa Yamaki Co., usando el juego de palabras “ii (11) fu (2) shi (4)” que significa “buen katsuobushi”.

Además, la Asociación Nacional de la Industria del Katsuobushi rallado también reconoce el 24 de noviembre como fecha especial.

No obstante, según la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos, el único día oficialmente registrado es el 24 de noviembre como “Día del Katsuobushi”.

El resultado: una ligera confusión entre el “Día del Katsuobushi” y el “Día del Katsuobushi rallado”. Técnicamente son distintos, pero en la práctica suelen mezclarse.

 

🐟 ¿Qué es el katsuobushi?

El katsuobushi es un bloque sólido elaborado a partir de carne de bonito.
El pescado se cocina y luego se seca hasta volverse extremadamente duro, convirtiéndose en un alimento de conservación tradicional japonés.

El katsuobushi rallado es el resultado de raspar ese bloque en láminas muy finas. También puede elaborarse con otros pescados secos como caballa, sardina o atún.

 

🍲 El corazón del sabor japonés

El katsuobushi rallado es uno de los pilares del “dashi”, el caldo base de la cocina japonesa, junto con el alga kombu.

Se utiliza en:

  • Sopa miso

  • Udon y soba

  • Platos guisados

  • Okonomiyaki y takoyaki

  • Yakisoba y yakiudon

Es rico en inosinato, responsable del sabor umami, y aporta proteínas y vitaminas del complejo B.

 
 

 
 

🧂 Tipos de corte

  • Corte fino: menos de 0.2 mm, ideal para caldos ligeros

  • Corte grueso: más de 0.2 mm, sabor más intenso

  • Corte en hilo: forma alargada y delgada

  • Fragmentado: láminas rotas

  • Polvo: molido fino

Hoy en día, la mayoría se vende en sobres sellados con nitrógeno para preservar el aroma y la frescura.

 

🕰 Tradición y frescura

El aroma del katsuobushi es muy delicado y se pierde rápidamente en contacto con el aire.
Por eso en restaurantes tradicionales se decía:

“Ráspalo después de ver el rostro del cliente”.

Es decir, cuanto más recién rallado, mejor será su sabor.

 

📰 En pocas palabras

Más que un simple condimento, el katsuobushi es un símbolo de identidad gastronómica japonesa.

Cada día 24 recuerda que el secreto de la cocina japonesa no está en la cantidad, sino en la profundidad del sabor invisible.

Un puñado de láminas danzando sobre un okonomiyaki caliente no es solo decoración:
es historia, técnica y cultura convertidas en aroma.

 

 

📊 Cuadro de términos clave

Kanji Rōmaji Desglose Significado
削り節 kezuribushi 削り (kezuri: raspar) + 節 (bushi: bloque seco de pescado) Pescado seco rallado en láminas finas
鰹節 katsuobushi 鰹 (katsuo: bonito) + 節 (bushi: bloque) Bloque seco de bonito fermentado
記念日 kinenbi 記念 (conmemoración) + 日 (día) Día conmemorativo
出汁 dashi Caldo base japonés
昆布 kombu Alga usada para caldo
旨味 umami 旨 (sabroso) + 味 (sabor) Sabor profundo característico japonés
煮熟 shajuku 煮 (hervir) + 熟 (cocer/madurar) Cocción previa del pescado
薄削り usukezuri 薄 (fino) + 削り (raspado) Corte fino
厚削り atsukezuri 厚 (grueso) + 削り (raspado) Corte grueso
糸削り itokezuri 糸 (hilo) + 削り (raspado) Corte en forma de hilo
削り粉 kezuriko 削り (raspado) + 粉 (polvo) Polvo de pescado seco
佃煮 tsukudani Preparación cocida en salsa de soja
揮発性 kihatsusei 揮発 (volatilizar) + 性 (carácterística) Propiedad volátil

