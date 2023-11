[DŌSEI KEKKON] Corte rechaza residencia a extranjero LGBT

TOKIO.- La Corte Superior de Tokio resolvió no otorgar la residencia a un extranjero cuya pareja es de nacionalidad japonesa.

Se trata de un norteamericano que en 2015 contrajo matrimonio con un nipón en los Estados Unidos y quería obtener el estatus de residencia de largo plazo (por un período de hasta cinco años) .

La Sala confirmó el fallo de un tribunal inferior argumentando que la legislación vigente solo reconoce el matrimonio heterosexual.

Del mismo modo, considera que si bien al no existir un marco legal que otorgue el mismo estatus de residencia que a las parejas casadas a las parejas del mismo sexo podría «ser un problema» bajo el Artículo 14, que garantiza la igualdad ante la ley, esto no podría considerarse discriminatorio basado en la preferencia sexual.

Los demandantes y sus abogados mostraron insatisfacción con la decisión, argumentando que la diferencia en el trato con las parejas heterosexuales integradas por japoneses y extranjeros.

El estatus de residente a largo plazo puede otorgarse a los extranjeros casados con japoneses, incluso si se divorcian más tarde.

Los demandantes, un ciudadano japonés identificado como “Kohei” y “High”, un estadounidense, se casaron decidieron construir una vida en Japón.

El extranjero creó una empresa en Japón en 2014 antes de su matrimonio y tenía una visa para empresarios. Sin embargo, su empresa quebró, lo que le impidió renovar su visa.

Entre los años 2018 y 2019, “High” presentó numerosas solicitudes para cambiar su estatus de residente a corto plazo al más estable estatus de residente a largo plazo. Sin embargo, su solicitud fue rechazada debido a que son una pareja del mismo sexo de diferentes nacionalidades.

En 2019, la pareja presentó una demanda para revocar la decisión y buscar una compensación estatal por daños contra el estado y la Oficina de Inmigración.

En 2022, el Tribunal de Distrito de Tokio dictaminó que no otorgar el estatus de residencia basado en la categoría de «actividades designadas» para parejas del mismo sexo es inconstitucional. Sin embargo, no otorgar el estatus de residente a largo plazo no se consideró inconstitucional.

A principios de este año, “High” recibió un visado de estatus de actividades designadas que le permite quedarse por hasta un año, pero limita las horas de trabajo a un máximo de 28 horas a la semana.

EL DATO

El matrimonio del mismo sexo no está reconocido en Japón, aunque muchas municipalidades ofrecen un sistema de asociación del mismo sexo que les brinda reconocimiento similar al de las parejas casadas en situaciones como la toma de decisiones médicas para su pareja, rentar apartamentos y beneficios sociales.

