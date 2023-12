[KEKKONSHITAI] ¿Por qué los japoneses ya no se quieren casar?

TOKIO.- Aproximadamente un cuarto de los hombres y un quinto de las mujeres en Japón permanecen solteros durante toda su vida. La razón detrás de la diferencia entre hombres y mujeres se destacan en un interesante libro.

Se trata de “Nihon no kōzō 50 no tōkei dēta de yomu kuni no katachi” 『日本の構造 50の統計データで読む国のかたち』(La Estructura de Japón: Entendiendo el país a través de 50 datos estadísticos) de Kitanoki Toshiaki, que aborda la disminución en la tasa de matrimonios en Japón y sus causas subyacentes.

La publicación destaca que aunque hay fluctuaciones por generación, la tendencia general desde la posguerra ha sido un descenso en la cantidad de personas que se casan. La tasa de matrimonio, que era del 1.20% en 1947, disminuyó a 0.47% en 2019, lo que representa una reducción significativa.

Uno de los temas principales es la creciente tendencia de los jóvenes japoneses a no casarse. La disminución en la tasa de natalidad y las proyecciones demográficas sombrías, que predicen una disminución de la población total a 87 millones para el año 2070 y menos de 50 millones para 2120, son puntos de discusión destacados.

El libro argumenta que una de las razones clave detrás de la renuencia a casarse es que, desde una perspectiva de «costo-beneficio», formar una familia se ve como una mala inversión. La alegría pura de casarse y criar hijos se mide en términos de «costo de oportunidad», viendo la decisión de casarse o tener hijos como un riesgo.

Puntos clave:

Alto número de matrimonios justo después de la guerra: Esto se debió al regreso de los soldados del campo de batalla y al deseo generalizado de establecer familias en una era de paz, a pesar de la pobreza.

Disminución de matrimonios en la década de 1950: Después de la alta tasa de matrimonios postguerra, hubo una disminución hasta estabilizarse alrededor del 0.8% en los años 50.

Aumento en los años 60 y 70: Con la llegada a la edad de matrimonio de la generación del baby boom de posguerra, la tasa de matrimonios aumentó nuevamente, aunque no tanto como en el período inmediatamente posterior a la guerra.

Disminución en las décadas siguientes: Después del boom matrimonial de la primera generación del baby boom, la tasa de matrimonio comenzó a disminuir, llegando a alrededor del 0.6% a finales de los años 80.

Continua disminución hasta 2019: A pesar de un leve aumento cuando los hijos de la primera generación del baby boom llegaron a la edad matrimonial, la tasa de matrimonio disminuyó nuevamente, llegando al 0.47% en 2019.

Aumento de la Tasa de Soltería: La tasa de personas que permanecen solteras durante toda su vida ha aumentado en Japón. En 2019, aproximadamente un cuarto de los hombres y una quinta parte de las mujeres en Japón no se casaron.

Razones Históricas y Demográficas: Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un aumento en la tasa de matrimonio debido al regreso de los soldados y el deseo de formar familias en un ambiente de paz.

Razones para el Declive en el Matrimonio: Aunque el artículo no especifica todas las razones detrás de este fenómeno, generalmente se atribuye a factores como cambios económicos, sociales y culturales en Japón. Estos pueden incluir el aumento del costo de vida, las expectativas laborales, el cambio en los roles de género y la preferencia por estilos de vida más individuales.

Discrepancia entre Géneros: Hay una diferencia notable entre hombres y mujeres en cuanto a la tasa de soltería, que el artículo sugiere que se explicará en una sección posterior.

EL DATO

Los «matrimonios desiguales» en términos de estatus social, educativo y económico, siendo relativamente menos comunes en Japón. La tasa de este tipo de matrimonios es aproximadamente del 16.3%, lo cual es bajo en comparación con estos países europeos.

