[INSHU SHISHINAN] guía sobre el consumo de alcohol

TOKIO.- El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón ha elaborado por primera vez un borrador de guía sobre el consumo de alcohol en el archipiélago nipón.

Según el reporte preliminar, los hombre tienen mayor riesgo de enfermedades del estilo de vida si consumen más de dos latas largas de cerveza al día y mujeres con más de una lata.

El estudio se realizó con el objetivo de reducir el número de personas cuya salud se ve afectada por el consumo excesivo de alcohol en el país.

Entre las conclusiones destacan que el consumo de alcohol que aumenta el riesgo de enfermedades del estilo de vida es de más de 40 gramos de alcohol puro al día para los hombres y más de 20 gramos para las mujeres.

Veinte gramos de alcohol puro equivalen aproximadamente a una lata larga (500 ml) de cerveza o a una medida de sake (180 ml).

El borrador de la guía cita estudios que indican que incluso una pequeña cantidad de alcohol puede aumentar el riesgo de cáncer y presión arterial alta, y enfatiza la importancia de mantener el consumo de alcohol lo más bajo posible.

En Japón, el consumo promedio de alcohol por adulto ha estado disminuyendo debido al envejecimiento de la población y a la tendencia de los jóvenes a alejarse del alcohol.

Sin embargo, la cantidad de muertes por enfermedades hepáticas relacionadas con el alcohol en 2022 fue 2.6 veces mayor que en 1996, y la proporción de mujeres con hábitos de bebida ha aumentado.

El borrador señala que las mujeres y los ancianos, que tienen menos agua en el cuerpo, son más susceptibles a los efectos del alcohol.

Las mujeres pueden desarrollar cirrosis hepática alcohólica más rápidamente y en menor cantidad que los hombres, y los ancianos pueden tener un mayor riesgo de desarrollar demencia si superan una cierta cantidad de alcohol.

También se menciona que aproximadamente el 41% de la población japonesa tiene una menor actividad de las enzimas que descomponen el alcohol, lo que aumenta significativamente el riesgo de cáncer de boca y esófago, incluso si están acostumbrados al alcohol.

Finalmente el borrador advierte contra el consumo excesivo de alcohol (más de 60 gramos de alcohol puro), y el uso del alcohol para aliviar la ansiedad o el insomnio.

Recalca que el efecto del alcohol en el cuerpo puede variar según la condición física diaria y recomienda no forzar a beber a quienes no pueden o no quieren hacerlo.

EL DATO

La propuesta de guía será sometida a comentarios públicos y se espera que se publique durante el año fiscal en curso.

©NoticiasNippon