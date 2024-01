[SUMŌ] Terunofuji ganador del Hatsu Basho

TOKIO.- El Yokozuna Terunofuji, del establo Isegahama, ha ganado su noveno título de sumo en un playoff por el yusho del Hatsu Basho disputado en el Ryogoku Kokujikan de la capital nipona.

El gran campeón, el único en su categoría actualmente, derrotó al co-líder Kotonowaka en un emocionante desempate por el campeonato en el Torneo de Sumo de Año Nuevo.

El último día del torneo, ambos luchadores estaban empatados en el primer lugar con un récord de 12-2. Kotonowaka, quien aspiraba a ser promovido a Ozeki, se colocó primero en el desempate al vencer al Maegashira número 4, Tobizaru (7-8). Esta victoria de Kotonowaka eliminó a Kirishima, quien buscaba la promoción a Yokozuna, de la contienda por el título.

Terunofuji luego continuó su dominio en su carrera sobre el también mongol Kirishima (11-4) en el último combate programado del torneo de 15 días, mejorando su récord a 11-0 en enfrentamientos directos contra él.

Dos días antes de la final, Terunofuji ya había vencido a Kotonowaka, y en el desempate, fue directamente por el cinturón de Kotonowaka, quien luchó con tenacidad antes de ser finalmente derribado.

A pesar de no ganar su primer Copa del Emperador, Kotonowaka, de 26 años, hijo del ex Sekiwake Kotonowaka y nieto del ex Yokozuna Kotozakura, será promovido al segundo rango más alto de Ozeki. Al terminar con un récord de 13-2, cumplió con el criterio no oficial de promoción de 33 victorias en tres torneos consecutivos como Komusubi o Sekiwake.

PREMIOS ESPECIALES

En el Torneo de Sumo de Año Nuevo se otorgaron los siguientes Premios Especiales (Sansho):

1. Shukun-sho (Premio a la Actuación Sobresaliente)

– Maegashira del Este #1, Wakamotoharu (nombre real: Minato Onami)

– Récord: 10-5

– Establo: Arashio

– Fecha de nacimiento: 5 de octubre de 1993 (30 años)

– Lugar de nacimiento: Fukushima

– Debut: noviembre de 2011

2. Kanto-sho (Premio al Espíritu de Lucha)

– Maegashira del Oeste #15, Onosato (nombre real: Daiki Nakamura)

– Récord: 11-4

– Establo: Nishonoseki

– Fecha de nacimiento: 7 de junio de 2000 (23 años)

– Lugar de nacimiento: Ishikawa

– Debut: mayo de 2023

3. Gino-sho (Premio a la Técnica)

– Sekiwake del Este, Kotonowaka (nombre real: Masakatsu Kamatani)

– Récord: 13-2

– Establo: Sadogatake

– Fecha de nacimiento: 19 de noviembre de 1997 (26 años)

– Lugar de nacimiento: Chiba

– Debut: noviembre de 2015

Breve biografía del Yokozuna Terunofuji

Su verdadero nombre es Sugino Mori Masayama. Nació en Mongolia y pertenece al establo Isegahama.

Debutó en mayo de 2011 en el torneo de examen de habilidades. Ascendió a la división superior en el torneo de primavera de 2014.

Después de ganar su primer campeonato en el torneo de verano de 2015, fue promovido a Ozeki, pero sufrió lesiones en ambas rodillas y problemas internos, cayendo en el ranking hasta el puesto 48 en el oeste de Jonidan en el torneo de primavera de 2019.

Regresó a la división superior en julio de 2020, ganando el campeonato desde el último lugar. Volvió a ser Ozeki después del torneo de primavera de 2021 y ascendió a Yokozuna, convirtiéndose en el 73° en la historia, después del torneo de Nagoya. Adquirió la nacionalidad japonesa en agosto del mismo año.

Este es su quinto campeonato como Yokozuna. Mide 192 cm y pesa 176 kg. Tiene 32 años. Sus técnicas favoritas son migi-yotsu (agarre con la derecha) y yorikiri (empuje).

EL DATO

La próxima competencia de sumo será el 10 al 24 de marzo en el Edion Arena de Osaka.

©NoticiasNippon