[JITENSHA] sanciones para malos conductores

TOKIO.- La Agencia Nacional de Policía ha establecido un plan para introducir un sistema de notificación de infracciones de tráfico para bicicletas, abordando así las infracciones sin necesidad de un proceso judicial.

Este sistema permite que, mediante el pago de una multa dentro de un periodo determinado, el infractor pueda resolver el incidente sin tener que enfrentarse a un juicio criminal o a un proceso en el tribunal de familia.

Entre las infracciones que se considerarán bajo este sistema se incluyen alrededor de 110 tipos de acciones que podrían causar accidentes de tráfico debido a su peligrosidad, malicia o molestia, como ignorar señales de tráfico, violaciones de las reglas de circulación, no detenerse en los stop obligatorios, además de cinco tipos específicos de infracciones relacionadas con bicicletas, como no respetar las reglas de tránsito lento en las aceras.

Las infracciones de mayor enfoque incluyen la conducción de bicicletas con frenos defectuosos, el uso de teléfonos móviles mientras se conduce, y la violación de las reglas de la comisión de seguridad pública (como conducir con un paraguas en la mano).

EDADES

El sistema se aplica a conductores de 16 años en adelante, tomando en cuenta que esta es la edad mínima para conducir ciertos tipos de vehículos motorizados de pequeña cilindrada, y se asume que los individuos han completado la educación obligatoria y poseen un conocimiento básico de las reglas de tráfico para bicicletas.

Para los menores de 16 años, no se aplicará este sistema de notificación de infracciones de tráfico; en su lugar, se manejarán las infracciones caso por caso, según las circunstancias específicas.

PROCESO

En cuanto al procedimiento de aplicación, la Agencia de Policía indica que, aunque no se requiere licencia de conducir para las bicicletas, no significa que las infracciones se sancionarán sin previo aviso.

Si un oficial de policía detecta una infracción y el ciclista continúa violando las reglas a pesar de las advertencias, o si su acción representa un peligro concreto para vehículos o peatones, entonces se procederá activamente con la sanción.

El objetivo inicial es educar a los ciclistas sobre las reglas de tráfico mediante advertencias de orientación, subrayando la importancia de cumplir con las normas.

MARCO LEGAL

Las bicicletas, según la ley de tráfico de Japón, se clasifican junto a los vehículos ligeros como carros tirados por caballos, carretillas, trineos, y vehículos remolcados. Se definen específicamente como vehículos de dos o más ruedas propulsados por pedales o manivelas manuales, excluyendo sillas de ruedas para discapacitados y vehículos para niños.

Las «bicicletas ordinarias» deben cumplir ciertos requisitos de tamaño y estructura, como no exceder los 190 cm de largo y 60 cm de ancho, tener cuatro ruedas o menos, no estar equipadas con sidecars, y no tener dispositivos para llevar pasajeros, excepto asientos para infantes.

El principio básico es que las bicicletas deben circular por el lado izquierdo de la carretera, dando prioridad a los peatones en las aceras. Hay excepciones que permiten a ciclistas, como niños y ancianos o en casos de construcción en la carretera, usar la acera, pero siempre con precaución y cediendo el paso a los peatones.

En incidentes donde una bicicleta colisiona con un peatón en la acera, si el peatón no tiene la culpa, como en casos de salida repentina, la responsabilidad recae casi completamente en el ciclista. Dependiendo de las circunstancias, como la falta de precaución o violaciones de las reglas de tráfico por parte del ciclista (como no usar luces por la noche), la responsabilidad puede ser del 100% para el ciclista.

PANORAMA

Las autoridades están intensificando la regulación y el control sobre el uso de bicicletas, incluyendo las e-Bikes (bicicletas eléctricas asistidas), en respuesta al aumento de accidentes relacionados con ciclistas.

Advertencias sin Multa: En 2022, se emitieron alrededor de 1.31 millones de advertencias a nivel nacional por infracciones de tránsito en bicicleta, que no conllevan penalización económica. Estas advertencias son una herramienta educativa para informar a los ciclistas sobre las reglas de tránsito. Infracciones Graves: En casos de infracciones graves, como conducir bajo los efectos del alcohol o usar el móvil mientras se conduce, se emiten multas y el caso puede ser remitido a la fiscalía para una posible sanción penal. En 2022, se expidieron 24,549 «multas rojas» por tales infracciones. Introducción de Multas por Infracciones Menores: Se planea introducir «multas azules» con sanciones de entre 5,000 y 12,000 yenes para más de 100 tipos de infracciones menores, como no detenerse en los cruces peatonales o conducir en el lado incorrecto de la carretera, con el fin de mejorar la seguridad vial. Diferencias entre e-Bikes y Mopeds: Las e-Bikes están diseñadas para asistir al ciclista solo hasta una velocidad de 24 km/h, y no pueden ser conducidas sin pedalear. En contraste, los mopeds pueden ser operados sin pedalear y son tratados como motocicletas ligeras, lo que implica que no pueden circular por las aceras. Regulación de Mopeds: Los mopeds, aunque similares en apariencia a las e-Bikes, están sujetos a regulaciones más estrictas debido a su capacidad para alcanzar velocidades más altas sin pedalear. Se sugiere que se promueva más activamente la necesidad de licencia y registro para estos vehículos para evitar su uso indebido. Sanciones por Uso de Teléfonos Móviles y Conducción bajo los Efectos del Alcohol: Actualmente, conducir una bicicleta mientras se usa un teléfono móvil puede resultar en una multa de hasta 50,000 yenes, según las regulaciones de la comisión de seguridad pública de la prefectura. Hay una discusión en curso sobre la necesidad de endurecer las sanciones para este tipo de infracciones, así como para conducir bajo los efectos del alcohol.

EL DATO

La Agencia Nacional de Policía reportó que en 2022 hubo 69,985 accidentes relacionados con bicicletas, ya sea como la principal parte involucrada o la secundaria. Aunque la cantidad total de accidentes ha mostrado una tendencia a la baja, el porcentaje de accidentes que involucran bicicletas ha aumentado, representando el 23.3% de todos los accidentes en 2022, con un aumento constante desde 2018. Aproximadamente el 73% de estos accidentes involucraron violaciones de la ley por parte de los ciclistas.

