[KINENBI] Arigatō no hi

TOKIO.- Hoy sábado 9 de marzo se celebra el “Arigatō no Hi” – ありがとうの日 (día de las gracias) en el archipiélago nipón.

Establecida en 2006 por la NPO Happy & Thanks para promover en las personas dar las gracias a sus semejantes.

La organización desarrolla sus actividades con el objetivo de promover el crecimiento mental, el desarrollo de los recursos humanos y el desarrollo social a través de proyectos educativos y actividades sociales.

La fecha es resultante de la combinación de las palabras en japonés 3 (san) y 9 (kyū) cuyo sonido “sankyū” se asemeja a “thank you” (gracias en inglés).

Es una buena oportunidad para realizar actividades de relaciones públicas y algunas empresas desarrollan campañas relacionadas con la gratitud a sus clientes.

El aniversario fue certificado y registrado por la Asociación de Aniversarios de Japón.

TAMBIÉN SE CELEBRA

Kinen kitte kinenbi / 記念切手記念日

Día del Sello Conmemorativo. Se celebra porque el 9 de marzo de 1894, Japón emitió su primer sello conmemorativo, conocido como «Meiji Tennō Gingon Kinen Kitte» (Sello Conmemorativo de la Boda de Plata del Emperador Meiji).

Kansha no hi / 感謝の日

Día de Agradecimiento. Este día se juega con las palabras «san» (3) y «kyū» (9), que juntas suenan como «sankyū», similar a «thank you» (gracias) en inglés.

Kanmon Kokudō Tonneru Kaitō Kinenbi / 関門国道トンネル開通記念日

Día de la Apertura del Túnel Kanmon. Conmemora la apertura del túnel de carretera submarino Kanmon Kokudō Tonneru el 9 de marzo de 1958.

Zakkoku no hi / 雑穀の日

Día de los Granos. Este se basa en un juego de palabras con «zak» (3) y «koku» (9), aludiendo a los cereales o granos variados.

Sakusan no hi – 酢酸の日

Día del Ácido Acético. Otro juego de palabras con «sa» (3) y «ku» (9), que juntos suenan como «saku», relacionado con el ácido acético.

Midori no kuyō no hi – 緑の供養の日

Día de los Servicios Conmemorativos Verdes. Este también utiliza un juego de palabras: «mi» (3) y «dori no ku» (9), relacionado con la conmemoración o servicios memoriales verdes.

Saku kēki kinenbi – 佐久ケーキ記念日

Día del Pastel Saku. De nuevo, un juego de palabras con «sa» (3) y «ku» (9), probablemente relacionado con una región o especialidad llamada Saku.

KYŌ WA NAN NO HI

¿Qué ocurrió un día como hoy?

1894

Se emitió en Japón el primer sello conmemorativo conocido como «Sello Conmemorativo de la Boda de Plata del Emperador Meiji».

1951

El monte Mihara entró en erupción. Es un volcán activo ubicada en la isla japonesa de Izu Ōshima. Se encuentra al sur de Tokio y al este de la península de Izu en la prefectura de Shizuoka

1958

Se inauguró el túnel Kanmon, que conecta conectando las islas de Honshu y Kyushu beneficiando el tránsito entre las prefecturas de Yamaguchi y Fukuoka.

1968

En la prefectura de Toyama, 28 pacientes afectados por la enfermedad Itai-itai, causada por envenenamiento con cadmio, presentaron una demanda de indemnización por daños contra la compañía Mitsui Mining & Metallurgy.

1974

Shimura Ken se unió oficialmente al grupo cómico The Drifters.

1987

La Asociación Meteorológica de Japón comenzó a emitir informes sobre el polen del cedro.

1997

Se observó un eclipse total de sol en las cercanías de Siberia, y un eclipse parcial de sol fue observado en Japón.

A TENER EN CUENTA

La palabra «記念日» se transcribe en romaji como «kinenbi» y su significado en español es «día conmemorativo» o «aniversario».

La frase «きょうは何の日» se traduce al rōmaji como «Kyō wa nan no hi» y su significado es «¿Qué día es hoy?».

