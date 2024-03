[MISHINKOKU NO ZEIKIN] futbolistas no declararon impuestos

TOKIO.- La Oficina de Impuestos de Osaka ha identificado un déficit en la declaración de impuestos que asciende a más de 21 mil millones de yenes (aproximadamente 150 millones de dólares) por parte de tres destacados futbolistas extranjeros de igual número de clubes de la J-League.

Entre los implicados se encuentra el renombrado jugador español Andrés Iniesta, a quien se le atribuye una falta de declaración de unos 860 millones de yenes (alrededor de 6.1 millones de dólares) únicamente para el año 2018.

Iniesta, reconocido por su residencia continuada en Japón junto a su familia desde su llegada, fue clasificado como “gaikokujim juujusha” para fines fiscales, implicando así una mayor obligación tributaria.

La Oficina de Impuestos detalló que, debido a su estatus y a discrepancias en sus declaraciones, ahora enfrenta una demanda por 580 millones de yenes (cerca de 3.5 millones de euros) que incluye sanciones por los retrasos acumulados en sus pagos.

Los otros dos futbolistas implicados son Kim Jin-hyeon de Corea del Sur y Patrick de Brasil. Kim, guardameta del Cerezo Osaka, no declaró aproximadamente unos 700 millones de yenes (4.2 millones de euros), mientras que Patrick, delantero en el Nagoya Grampus, omitió cerca de 600 millones de yenes (3.6 millones de euros) en su declaración. En conjunto, estos casos suman sanciones por un valor aproximado de 10 mil millones de yenes (71 millones de dólares).

Este incidente pone de relieve las estrictas regulaciones fiscales japonesas, especialmente en el trato diferenciado entre residentes y no residentes, que afecta significativamente a los deportistas extranjeros en función de su estatus de residencia y sus vínculos familiares en Japón.

Las autoridades fiscales continúan enfatizando la importancia de la cumplimentación adecuada de las obligaciones tributarias para evitar futuras discrepancias y penalizaciones.

El término “外国人居住者” se escribe en romaji como “gaikokujin juujusha”.

Se traduce como “residente extranjero”. Este término se refiere a una persona que no es ciudadana del país en el que reside pero vive en él durante un período prolongado. Como residente extranjero, esta persona está sujeta a las leyes y obligaciones fiscales del país de residencia, similar a los ciudadanos nacionales, pero con algunas diferencias legales y administrativas que dependen de su estatus migratorio y las políticas del país.

El término “未申告の税金” se escribe en romaji como “mishinkoku no zeikin”.

Se traduce como “impuestos no declarados”. Este término se refiere al dinero que se debe al gobierno en forma de impuestos que no ha sido reportado adecuadamente por el contribuyente dentro de los plazos establecidos. La falta de declaración puede ser por olvido, desconocimiento o intencionalmente para evadir impuestos. En cualquier caso, los impuestos no declarados pueden resultar en penalizaciones, intereses y, dependiendo del contexto y la jurisdicción, otras consecuencias legales para el contribuyente.

