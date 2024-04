[PĀTONĀ SEIDO] otra ciudad reconocerá unión LGBT

SHIGA.- La ciudad de Nagahama, en la prefectura de Shiga, implementará desde el 1 de abril el «Sistema de Declaración de Parejas» para reconocer públicamente a las parejas de minorías sexuales.

Esta iniciativa busca aliviar las dificultades cotidianas que enfrentan estas personas y contribuir a la creación de un ambiente más habitable y acogedor.

El sistema permite que las parejas donde ambos miembros sean mayores de edad y al menos uno resida en la ciudad puedan hacer una declaración oficial.

Aunque esta declaración no otorga los mismos derechos y obligaciones legales que el matrimonio, sí simboliza el respeto y apoyo de la ciudad a la relación de la pareja.

Los interesados deben reservar una cita con la oficina de promoción de políticas de derechos humanos de la ciudad, presentarse en persona y entregar la documentación necesaria para realizar la declaración, tras lo cual reciben un certificado el mismo día.

A nivel administrativo, este reconocimiento permite ciertas facilidades como la inclusión en el registro de residentes, la elegibilidad para recibir compensaciones en caso de ser víctimas de crímenes y la emisión de certificados de desastre en caso de incendios.

En el sector privado, abre posibilidades como el acceso a tarifas familiares en compañías de telefonía móvil y la designación de beneficiarios en pólizas de seguro de vida.

Además, en junio del año pasado, se promulgó la «Ley de Promoción del Entendimiento de LGBT» para fomentar una mayor comprensión hacia las minorías sexuales, lo que indica un progreso significativo hacia la inclusión y el respeto por la diversidad sexual en Japón.

EL DATO

Nagahama es la cuarta ciudad en la prefectura de Shiga en adoptar tal medida, siguiendo los pasos de Hikone, Maibara y Omihachiman.

EN TODO JAPÓN

Desde hoy 1 de abril, al menos 42 entidades locales, incluyendo cinco prefecturas (Aichi, Nara, Hyogo, Tokushima y Oita), han introducido el sistema de «partenariado».

Con estas adiciones, el número total de autonomías que han adoptado el sistema asciende a 440. La distribución por regiones incluye:

Hokkaido: Kushiro, Muroran, Abashiri, Shari, Kiyosato, Koshimizu, Ozora.

Kushiro, Muroran, Abashiri, Shari, Kiyosato, Koshimizu, Ozora. Iwate: Ofunato, Kitakami, Rikuzentakata, Kuji, Shiwa, Hiraizumi.

Ofunato, Kitakami, Rikuzentakata, Kuji, Shiwa, Hiraizumi. Chiba: Kimitsu.

Kimitsu. Saitama: Nagatoro

Nagatoro Fukui: Ono.

Ono. Aichi: Inuyama, Higashiura, Takefu, Fusō.

Inuyama, Higashiura, Takefu, Fusō. Shiga: Kusatsu, Nagahama.

Kusatsu, Nagahama. Nara: Heguri.

Heguri. Hyogo: La prefectura de Hyogo, Miki, Shisō, Minamiawaji.

La prefectura de Hyogo, Miki, Shisō, Minamiawaji. Okayama: Akaiwa.

Akaiwa. Hiroshima: Shōbara, Kitahiroshima.

Shōbara, Kitahiroshima. Yamaguchi: Yamaguchi, Abu.

Yamaguchi, Abu. Tokushima: La prefectura de Tokushima, Komatsushima.

La prefectura de Tokushima, Komatsushima. Oita: La prefectura de Oita, Usa, Saiki, Yufu, Himeshima.

La prefectura de Oita, Usa, Saiki, Yufu, Himeshima. Miyazaki: Takachiho.

Este sistema, que apoya y reconoce las uniones de parejas, principalmente de la comunidad LGBT, no solo contribuye a la protección de los derechos de estas parejas sino que también fomenta un ambiente de mayor inclusión y respeto hacia la diversidad en la sociedad japonesa.

A TENER EN CUENTA

El término «パートナー制度» se transcribe en romaji como «pātonā seido» y significa «Sistema de Parejas» o «Régimen de Parejas» en español. Este sistema o régimen se refiere generalmente a un marco legal o institucional diseñado para reconocer las relaciones de parejas, incluyendo a menudo, pero no exclusivamente, a las parejas del mismo sexo o a otras parejas que no se ajustan a las definiciones tradicionales del matrimonio.

En un contexto detallado, el «pātonā seido» permite que las parejas que no pueden o eligen no casarse obtengan un reconocimiento oficial de su unión. Aunque este sistema no suele conferir todos los derechos legales asociados con el matrimonio, proporciona ciertos beneficios y reconocimientos legales y sociales, tales como:

Reconocimiento de la pareja en contextos administrativos y legales.

Posibilidad de tomar decisiones médicas en nombre de la pareja en situaciones de emergencia.

Acceso a beneficios en servicios y programas que reconocen la pareja, como descuentos familiares en servicios o la designación de la pareja como beneficiaria en seguros de vida.

El «pātonā seido» es particularmente significativo en contextos donde las parejas no heterosexuales enfrentan barreras legales y sociales para el reconocimiento de sus relaciones. Este sistema representa un paso hacia la igualdad de derechos, ofreciendo un marco a través del cual las parejas pueden obtener cierto grado de reconocimiento y protección legal, aunque varía en alcance y forma dependiendo de la jurisdicción específica.

©NoticiasNippon