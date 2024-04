[ARASHI] realiza importante anuncio

TOKIO.- El grupo idol Arashi, compuesto por cinco miembros, anunció la fundación de una nueva empresa el 10 de abril.

Los integrantes, Aiba Masaki, Matsumoto Jun, Ninomiya Kazunari, Ohno Satoshi y Sakurai Sho, publicaron un comunicado conjunto en el sitio oficial de su agencia, STARTO ENTERTAINMENT.

«Nos complace informarles que hemos establecido una compañía como grupo de cinco. Debutamos en 1999 y este año 2024 marca nuestro 25º aniversario. Todos los miembros hemos entrado en la década de los 40«, refieren.

«Queremos actuar con más iniciativa, tomar decisiones más proactivas y actuar más decisivamente que nunca. Más que nada, queremos sentirnos más cercanos a los fans que nos apoyan día a día y ser más activos«, agregan.

«Con estos deseos en mente, hemos discutido y decidido establecer esta empresa después de numerosas conversaciones. Sin embargo, hay límites para lo que podemos hacer solo los cinco. Esperamos prepararnos para el futuro con la ayuda del personal que ha caminado con nosotros hasta ahora. Les pedimos su continuo apoyo para Arashi. -Aiba Masaki, Matsumoto Jun, Ninomiya Kazunari, Ohno Satoshi y Sakurai Sho«, concluyen.

A TENER EN CUENTA

La frase 嵐 新たな会社設立 en rōmaji es «Arashi aratana kaisha setsuritsu» y significa «Arashi establece una nueva empresa.»

Desglose:

– «Arashi» (嵐) se refiere al grupo idol japonés Arashi.

– «Aratana» (新たな) significa «nuevo» o «nueva», indicando algo que ha sido recién creado o iniciado.

– «Kaisha» (会社) significa «empresa» o «compañía».

– «Setsuritsu» (設立) significa «establecimiento» o «fundación», refiriéndose al acto de crear una organización o entidad legal.

EVENTO

De otro lado, «STARTO ENTERTAINMENT», que comienza a operar plenamente este mes y que anteriormente era conocida como la oficina de Johnny’s, actualizó su sitio web oficial a las 00:00 horas del hoy miércoles 10.

El sitio se había lanzado en diciembre del año pasado, pero a partir de este día, la sección «Artistas afiliados» comenzó a incluir a los talentos que se han transferido desde el sitio oficial de Smile Up, destacando entre ellos KinKi Kids y Arashi, quienes también presentaron nuevas fotos promocionales.

Además, se anunció que Matsumoto Jun de Arashi, de 40 años, y Okura Tadayoshi de SUPER EIGHT, de 38 años, serán los encargados de la dirección del evento inaugural de la nueva compañía, «WE ARE! Let’S get the party STARTO!», que tendrá lugar el 10 de mayo en el Tokyo Dome y el 29 y 30 de mayo en el Kyocera Dome Osaka.

