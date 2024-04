[KINENBI] Men no hi

TOKIO.- Hoy jueves 11 de abril se celebra el Men no hi 「めんの日」 en el archipiélago nipón.

Establecido por la Federación Nacional de Cooperativas de Productores de Fideos de Japón 「全国製麺協同組合連合会」( Zenmenren) para fomentar un interés constante en los fideos durante todo el año.

La fecha es resultado del juego de palabras en japonés donde el número «11» se asocia con 「いい」 (bueno) y evocan la imagen de los fideos por ser largos y delgados.

En la cultura japonesa, los números en la fecha del «Día de los Fideos» también sugieren un deseo de vida «delgada, larga y eterna», relacionándose con las palabras ‘tsuru’ (grulla) y ‘kame’ (tortuga), ambas asociadas con la buena fortuna y la longevidad. Comer fideos en este día, por lo tanto, se considera un acto de buen augurio.

Varios tipos de fideos se celebran bajo esta conmemoración, incluyendo udon, soba, ramen, somen, hiyamugi, espagueti, macarrones, Okinawa soba, kishimen, hōtō, y bihun, reflejando la diversidad de la cocina japonesa en cuanto a fideos se refiere.

Además, hay otros días conmemorativos relacionados con fideos en Japón. Por ejemplo, el 14 de diciembre se celebra el «Día del Kanji de Fideo» en memoria de los 47 rōnin que comieron soba antes de su famosa venganza.

Otros incluyen el «Día del Udon» el 2 de julio, el «Día de la Pasta Fresca» el 8 de julio, el «Día del Ramen» el 11 de julio, el «Día del Soba de Okinawa» el 17 de octubre, el «Día del Kishimen» el 26 de octubre, y el «Día del Champon» el 3 de noviembre, cada uno con su propia historia y significado cultural.

EL DATO

El «Día de los Fideos» (めんの日) se celebra cada 11 de mes y tiene una principal celebración el 11 de noviembre.

A TENER EN CUENTA

«めんの日» se escribe en rōmaji como «Men no Hi» y, en español, su significado detallado sería «Día del Fideo» o «Día de la Pasta». En este contexto, «めん» (men) se refiere a fideos o pasta, un alimento básico en muchas cocinas, especialmente en la japonesa. «の» (no) es una partícula posesiva o de relación, que en este caso se puede interpretar como «de», y «日» (hi) significa «día». Así, «Men no Hi» celebra los fideos, que son un componente esencial en platos como el ramen, soba, udon, entre otros en la cocina japonesa. Este tipo de celebración puede destacar la importancia cultural, gastronómica y nutricional de los fideos.

