[ENTĀ] Nodojiman desde Nara

TOKIO.- Hoy el popular concurso de canto NHK Nodojiman se emitirá desde la región de Kansai.

Detalles:

Día: domingo 14 de abril

Hora: 12:15 p.m.

Lugar: Tenri (Nara)

Invitados: Tendo Yoshimi y Leon Niihama

Conducción: Hirose Tomomi

TEMAS A INTERPRETAR

1. «Yeah! Meccha Holiday» / Yeah! Súper Vacaciones – Aya Matsuura

2. «Hoshizora no Distance» / La Distancia del Cielo Estrellado – THE ALFEE

3. «Ame Agari no Yozora ni» / En el Cielo Nocturno Después de la Lluvia – RC Succession

4. «Akogare no Hawaii Kouro» / La Ruta Deseada a Hawái – Haruo Oka

5. «Ginga Tetsudou 999» / Tren Galáctico 999 – Godiego

6. «Minato Machi Juusanban-chi» / Calle 13 del Pueblo Portuario – Hibari Misora

7. «Seishun no Kage» / La Sombra de la Juventud – Tulip

8. «Kita no Yado Kara» / Desde la Posada del Norte – Harumi Miyako

9. «Tsukamaete, Konya.» / Atrápame, Esta Noche – Shinohara Ryō

10. «Kokoro no Hitomi» / Los Ojos del Corazón – Kyu Sakamoto

11. «Chinjima Monogatari» / La Historia de la Isla Extraña – Yoshimi Tendo

12. «Showa Katagi» / Carácter Showa – Yoshimi Tendo

13. «Kyun» / Flechazo – Hinatazaka46

14. «Shiawase no Aoi Tori» / El Pájaro Azul de la Felicidad – Jōji Yamamoto

15. «MUGO・n… Iroppoi» / MUGO・n… Sexy – Shizuka Kudo

16. «Birimiri» / Vividamente – Yuri

17. «For You…» / Para Ti… – Mariko Takahashi

18. «Kazoku ni Narō yo» / Vamos a Ser Familia – Masaharu Fukuyama

19. «Flare» / Llamarada – Superfly

20. «Que Sera, Sera» / Lo Que Será, Será – Mrs. GREEN APPLE

Canciones de los invitados:

1. «Subete Ageyou» / Te Lo Daré Todo -Leon Niihama

2. «Showa Katagi» / Carácter Showa – Yoshimi Tendo

¿EN QUÉ CONSISTE?

NHK Nodojiman – NHK のど自慢, cuya traducción al español sería “orgulloso de mi voz” que cada domingo transmite la Nippon Hoso Kyokai (NHK) a nivel nacional por sus señales analógica, digital y radio.

La estructura del programa de concursos de canto que cada semana se traslada hacia una determinada ciudad nipona es sencilla. Los participantes eligen un tema musical y lo interpretan durante 1 minuto 30 segundos (aproximadamente) acompañados de una pista musical. En un ambiente contiguo al escenario, la producción del programa los califica.

Si la participación de determinado concursante reune las condiciones para clasificar, inmediatamente comunican a uno de los músicos que tiene la misión de hacer sonar una gran campana. Si es escucha una melodía significa que ha clasificado y si se escuchan dos campanadas significa que su participación terminó.

Otra de las características del NHK Nodojiman NHK のど自慢 consiste en que en cada edición de cuenta con dos conocidos cantantes que se encargan de alentar a los concursantes y al final del programa interpretan un tema musical como preámbulo de los resultados finales.

El ganador se hace acreedor a un gran trofeo mientras que aquél concursante que realice un gran esfuerzo se llevará

un pequeño reconocimiento.

EL DATO

NHK emite el programa al mundo entero. Consulte horario con su operador de cable.

A TENER EN CUENTA

En rōmaji, «NHKのど自慢» se escribe «NHK NodoJiman«. Desglosando cada parte:

– NHK: Es la abreviatura de Nippon Hōsō Kyōkai, que significa «Corporación de Radiodifusión de Japón».

– のど (Nodo): Traducido literalmente significa «garganta», pero en este contexto se utiliza para referirse a la voz o al canto.

– 自慢 (Jiman): Significa «orgullo» o «presumir».

Entonces, «NHK Nodojiman» se podría traducir como «El orgullo de la voz de NHK» o «Presumiendo la voz en NHK», refiriéndose a un programa en el que los participantes compiten cantando para demostrar quién tiene la mejor voz o interpretación.

