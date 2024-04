[SHINSHŌHIN] primeros pañales desechables reciclados del mundo

KAGOSHIMA.- Unicharm, en colaboración con Aeon Kyushu, ha lanzado la venta de productos RefF (RefF), que son artículos creados a partir del reciclaje de pañales de papel usados.

Este proyecto, denominado «Proyecto RefF», se inició en 2015 y se ha enfocado en reciclar pantalones de papel usados.

Mediante la aplicación de tecnología desarrollada por Unicharm que utiliza ozono para la esterilización, blanqueo y desodorización, han logrado producir pulpa reciclada de calidad comparable a la pulpa virgen.

En 2016, comenzaron un experimento de demostración en colaboración con el Centro de Reciclaje Soo en las localidades de Shibuishi y Osaki en Kagoshima. Dos años después, Osaki se unió a este experimento, fortaleciendo así las iniciativas de la empresa.

Para mayo de 2022, Unicharm introdujo los pantalones para adultos «Lifree RefF» que incorporan material reciclado en la parte absorbente, y estos productos están siendo utilizados en hospitales y centros de cuidado en Kagoshima.

Los usuarios han reportado que la experiencia de uso de estos productos reciclados es indistinguible de los productos convencionales.

Son los primeros pañales desechables reciclados «horizontalmente» del mundo

La investigación de Unicharm también ha revelado que padres y dueños de mascotas están interesados en utilizar productos fabricados con materiales reciclados, ya que les permite contribuir fácilmente a la solución de problemas ambientales.

Aeon Kyushu, por su parte, está trabajando activamente hacia la realización de una sociedad sostenible a través de iniciativas como la recolección y reventa de ropa y edredones de plumas.

Al colaborar con Aeon Kyushu, Unicharm busca acelerar la realización de una sociedad sostenible, vendiendo productos como los pantalones MamyPoko RefF, los pantalones Lifree RefF y las hojas desodorizantes y antibacteriales Deo-Toilet RefF en sus tiendas.

Un paquete de 42 pañales para niños tiene un costo de 1,078 yenes, un precio ligeramente superior al de los pañales desechables regulares de la empresa.

Desde el 22 de abril, Unicharm Corporation, comenzará a vender el producto «Deo-Toilet Desodorante y Antibacterial Sheets RefF (Leaf)» . Estos productos para mascotas, que utilizan pulpa reciclada de toallas de papel usados recogidos en las localidades de Shibushi y Osaki en la prefectura de Kagoshima, estarán disponibles en las tiendas de Konan Shoji así como en las tiendas directas de Unicharm.

EL DATO

El nombre «RefF» proviene de las iniciales de «Recycle for the Future», que es la marca bajo la cual Unicharm promueve su iniciativa de reciclaje horizontal. Esta estrategia forma parte del compromiso de la compañía con la creación de un futuro sostenible, enfocándose en no desechar los pantalones de papel usados, sino reciclarlos como parte de sus esfuerzos por contribuir a la realización de una sociedad sostenible.

A TENER EN CUENTA

La frase 世界初の「水平」リサイクル使い捨ておむ en romaji es Sekai hatsu no «suihei» risaikuru tsukaisute omu.

Desglose:

世界初 (Sekai hatsu) : «primero en el mundo»

: «primero en el mundo» 水平 (suihei) : «horizontal»

: «horizontal» リサイクル (risaikuru) : «reciclaje»

: «reciclaje» 使い捨て (tsukaisute) : «desechable»

: «desechable» おむ (omu): es una abreviatura de おむつ (omutsu), que significa «pañal»

Por lo tanto, la frase completa significa «el primer pañal desechable reciclado horizontalmente en el mundo».

