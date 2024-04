[KINENBI] Ekiden tanjō no hi

TOKIO.- Hoy sábado 27 de abril se conmemora el Ekiden tanjō no hi「駅伝誕生の日」en el archipiélago nipón.

Un día como hoy en 1917, se realizó la primera carrera de relevos en Japón. Comenzó en el puente Sanjo en Kioto y finalizó en el estanque Shinobazu en Ueno de Tokio, cubriendo aproximadamente 508 km divididos en 23 etapas a lo largo de tres días.

Esta primera carrera fue organizada por el periódico Yomiuri Shimbun en honor al 50 aniversario de la reubicación de la capital japonesa de Edo a Tokio, una iniciativa propuesta por Zenmaro Toki, jefe de la sección social del periódico.

En los lugares de inicio y fin de la carrera, cerca del puente Sanjo y del estanque Shinobazu, se han colocado placas conmemorativas que señalan los «Lugares de Origen del Ekiden».

Las estaciones utilizadas como puntos de relevo en las rutas entre la capital y otras regiones del país durante el periodo Edo estaban a una distante 30 ri (aproximadamente 16 km).

Estas estaciones proporcionaban hospedaje y medios de transporte, como caballos, especialmente preparados para el paso de mensajeros y dignatarios.

A TENER EN CUENTA

En rōmaji, «駅伝誕生の日» se escribe como «Ekiden Tanjō no Hi». Se traduce a «Día del Nacimiento del Ekiden». Este día celebra la creación de la carrera de relevos conocida como Ekiden en Japón.

La palabra «Ekiden» misma proviene de «eki» (駅), que significa «estación», y «den» (伝), que significa «transmitir».

Juntas, estas palabras reflejan el concepto de la carrera, donde se transmiten mensajes o, en el caso moderno, un sash (cinta de tela) de un corredor a otro en diferentes «estaciones» o puntos de relevo a lo largo de un recorrido establecido.

KYŌ WA NAN NO HI

¿Qué otros acontecimientos ocurrieron un día como hoy?

– 2010 (Heisei 22): Se promulga una enmienda a la Ley de Procedimiento Penal que eliminaba el estatuto de limitaciones para los delitos de asesinato, entrando en vigor inmediatamente.

– 1999 (Heisei 11): Se aprueban leyes y directrices para la reorganización de las agencias gubernamentales centrales de Japón, que pasarán de estar divididas en múltiples ministerios y agencias a una estructura de 1 oficina y 12 ministerios a partir de 2001. Esta reforma se conoce como «Ley de Reforma de las Agencias Gubernamentales Centrales» y «Directrices para la Promoción de la Reforma de las Agencias Gubernamentales Centrales».

– 1992 (Heisei 2): Se lanzó el primer juego de «Hoshi no Kirby» (Kirby de las Estrellas), conocido simplemente como «Kirby» fuera de Japón. En este título inicial, la ahora icónica habilidad de copia de Kirby aún no existía; las acciones del personaje se limitaban a absorber, expulsar y flotar. Curiosamente, el nombre original del protagonista durante el desarrollo no era «Kirby», sino «Popopo».

– 1964 (Shōwa 39): El parlamento de las Islas Ryukyu aprueba la resolución para la reintegración de las islas a Japón.

– 1929 (Shōwa 4): Se celebra en Kyoto el primer congreso del Club Rotario en Japón, marcando la introducción de esta organización internacional en el país.

©NoticiasNippon