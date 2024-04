[HOKETSU SENKYU] se iniciaron las votaciones

TOKIO.- A las 7 de la mañana de hoy domingo se iniciaron las elecciones suplementarias para la Cámara Baja del Parlamento en tres distritos electorales del archipiélago nipón.

En Shimane 1, la competencia es directa entre las diferentes agrupaciones, donde el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) se enfrenta a un escándalo de financiamiento político.

En Tokio 15 y Nagasaki 3, la agrupación que lidera el primer ministro Kishida Fumio decidió no presentar candidatos, resultando en una derrota sin lucha.

En el distrito 15 de Tokio, nueve candidatos participan en la contienda, incluyendo al escritor independiente Ototake Hideo (48 años), apoyado por la gobernadora de Tokio, Koike Yuriko; Kanazawa Yui (33 años), ex empleado de empresa y novato del partido Nippon Ishin, recomendado por educadores; y otros como Sakai Natsuki (37 años), ex miembro del consejo del distrito Koto y candidato del Partido Democrático Constitucional, y el profesor universitario invitado Iiyama Yo (48 años), entre otros candidatos de varios grupos.

En Shimane 1, la elección se realiza tras la muerte de Hosoda Hirofumi, ex presidente de la Cámara de Representantes, con Nishikori Kosei (55 años), ex director del buró financiero de Chugoku y candidato novato del PLD, recomendado por Komeito, enfrentándose a Kamei Akihiro (58 años), ex funcionario del Partido Democrático Constitucional.

La elección en Nagasaki 3 fue provocada por la renuncia de Tanigawa Yaiichi del PLD, relacionada con un escándalo financiero, viendo a Yamada Katsuhiko (44 años), ex miembro del Partido Democrático Constitucional y recomendado por el Partido Socialdemócrata, compitiendo contra el novato del Nippon Ishin y propietario de una academia de tutoría, Inoue Shoichiro (40 años), recomendado por educadores.

El recuento de votos se realizará cuando se cierren los centros de votación a las 8 de la noche. Los resultados se conocerán hacia la medianoche.

EL DATO

En Japón el derecho al voto es facultativo.

A TENER EN CUENTA

La expresión en rōmaji para «補欠選挙» es «hoketsu senkyo». Significa «elección suplementaria» o «elección especial». Se refiere al proceso electoral llevado a cabo para cubrir un puesto que ha quedado vacante antes de que termine el período oficial para el que se había elegido a alguien originalmente. Esto puede suceder debido a diversas razones, como la muerte, renuncia, o destitución de un funcionario electo. En estas elecciones, los votantes eligen a un nuevo representante para completar el término restante del cargo vacante.

