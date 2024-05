[SNS debyū] generación alfa

TOKIO.- Ún estudio reveló que los niños comienzan a interactuar con plataformas en internet a muy corta edad en el archipiélago nipón.

Según la investigación sobre el comportamiento digital y las preferencias de vivienda de la generación alfa realizada por At Home Co., Ltd. los pequeños empiezan a acceder a contenidos en YouTube a una edad promedio de 3.9 años y con redes sociales a los 9 años.

Los resultados indican que un 45.1% de los niños entre 7 y 12 años tienen dispositivos móviles propios, iniciándose en su uso a los 8.2 años en promedio.

Además, el 70.7% de los niños usa estos dispositivos para ver YouTube y el 36.3% de los niños entre 7 y 12 años utiliza la aplicación de mensajería LINE, comenzando a usarla a los 8.9 años.

Sólo un 16.5% de los niños de este grupo de edad está en redes sociales, iniciando su uso también alrededor de los 9 años.

En cuanto a las actividades extracurriculares, la natación es la más popular, seguida de lecciones de inglés y asistencia a academias de estudio.

La investigación también exploró las preferencias de las familias alfa respecto a su vivienda, destacando la importancia de la funcionalidad en la cocina y el baño, así como la seguridad y la proximidad a escuelas y supermercados como factores clave en la elección de su hogar.

EL DATO

El estudio fue realizado por At Home Co., Ltd. en febrero de 2024, incluyendo a 737 padres con hijos menores de 12 años.

A TENER EN CUENTA

La frase en japonés «子どもが SNSデビューはいつごろ?» en rōmaji se escribe como «Kodomo ga SNS debyū wa itsu goro?».

Desglose:

– 子ども (kodomo): niños

– が (ga): partícula que marca al sujeto de la oración

– SNSデビュー (SNS debyū): debut en las redes sociales

– は (wa): partícula temática, usada para el tema de la oración

– いつ (itsu): cuándo

– ごろ (goro): alrededor de, aproximadamente

La traducción completa sería: «¿Alrededor de cuándo hacen su debut en las redes sociales los niños?»

©NoticiasNippon