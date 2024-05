[kinenbi] 18 Rittoru Kan no Hi

TOKIO.- Hoy sábado 18 de mayo se celebra el 18 Rittoru Kan no Hi「18リットル缶の日」en el archipiélago nipón.

Este día fue establecido por la Federación Nacional de Asociaciones de Fabricantes de Latas de 18 Litros, que tiene su sede en Nihonbashi Kayabacho, Chuo-ku, Tokio.

Esta federación se dedica a la dirección, educación, investigación y estudios relacionados con la fabricación de latas de 18 litros.

Razón de la fecha

La fecha se eligió porque la lata que anteriormente se conocía como «lata de 5 galones» (itokan) se estandarizó a «lata de 18 litros». De ahí, el 5 (por los galones) y el 18 (por los litros) se combinaron para fijar el 18 de mayo como día conmemorativo. Esta conmemoración fue reconocida y registrada oficialmente en el año 2000 por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos.

Historia de la Lata de 18 Litros

Originalmente, estas latas se utilizaban para almacenar petróleo y se llamaban «latas de petróleo». Debido a su capacidad, se les empezó a llamar «itokan» (lata de un to). En el sistema de medidas japonés, un «to» es una unidad de volumen que equivale a 10 shaku, 1 shaku es igual a 10 gou, 1 gou es igual a 10 sho, y 1 sho es igual a 10 to. Durante la era Meiji, se definió que 1 sho equivalía a aproximadamente 1.8039 litros, por lo que 1 to equivalía a unos 18.039 litros.

En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, estas latas se llamaron «latas de 5 galones», utilizando la unidad de volumen del sistema imperial de medida. En Japón, un galón líquido estadounidense se definió como aproximadamente 3.785 litros.

Actualmente, bajo el estándar de la Norma Industrial Japonesa (JIS), el nombre oficial es «lata de 18 litros». No obstante, muchas personas todavía se refieren a ellas como «itokan».

A TENER EN CUENTA

La frase japonesa «18リットル缶の日» en rōmaji se escribe como «18 Rittoru Kan no Hi«.

Desglose detallado:

18: En números, representa el número dieciocho. リットル (rittoru): Es la transliteración en katakana de la palabra inglesa «liter» (litro en español). En este contexto, significa litros. 缶 (kan): Significa «lata» o «contenedor». En este caso, se refiere a un contenedor o lata con una capacidad de 18 litros. の日 (no Hi): の (no): Es una partícula posesiva en japonés que se usa para conectar dos sustantivos. Aquí, conecta «18リットル缶» con «日».

(no): Es una partícula posesiva en japonés que se usa para conectar dos sustantivos. Aquí, conecta «18リットル缶» con «日». 日 (Hi): Significa «día».

En conjunto, «18リットル缶の日» significa «Día de la lata de 18 litros».

KYŌ WA NAN NO HI

¿Qué ocurrió un día como hoy?

2010 : Debido a la epidemia de fiebre aftosa, se ordenó el sacrificio de 114,000 cabezas de ganado en la prefectura de Miyazaki, lo que llevó al gobernador de la prefectura a declarar el estado de emergencia.

: Debido a la epidemia de fiebre aftosa, se ordenó el sacrificio de 114,000 cabezas de ganado en la prefectura de Miyazaki, lo que llevó al gobernador de la prefectura a declarar el estado de emergencia. 2005 : Se decidió que la boda de la princesa Nori (Norinomiya) y Kuroda Yoshiki, un funcionario de la ciudad de Tokio, se celebraría el 15 de noviembre en el Hotel Imperial en Chiyoda, Tokio.

: Se decidió que la boda de la princesa Nori (Norinomiya) y Kuroda Yoshiki, un funcionario de la ciudad de Tokio, se celebraría el 15 de noviembre en el Hotel Imperial en Chiyoda, Tokio. 2000 : Se aprobó y promulgó en la Cámara de Representantes la «Ley de Regulación de Conductas de Acecho», que regula y penaliza el acoso a personas específicas.

: Se aprobó y promulgó en la Cámara de Representantes la «Ley de Regulación de Conductas de Acecho», que regula y penaliza el acoso a personas específicas. 1997 : La película «Unagi» (La Anguila), dirigida por Imamura Shōhei, ganó el Gran Premio en el Festival de Cine de Cannes. Este fue el segundo premio para Imamura, después de ganar en 1983 con «La Balada de Narayama».

: La película «Unagi» (La Anguila), dirigida por Imamura Shōhei, ganó el Gran Premio en el Festival de Cine de Cannes. Este fue el segundo premio para Imamura, después de ganar en 1983 con «La Balada de Narayama». 1869: Terminó la Guerra Boshin con la rendición de Enomoto Takeaki y sus fuerzas en la Batalla de Hakodate en Goryokaku.

