[fuhō] Nakao Akira

TOKIO.- Un actor conocido por su versatilidad en roles tanto duros como suaves y también por su presencia en programas de variedades falleció a los 81 años.

Se trata de Nakao Akira「中尾 彬」cuya causa de su muerte no ha sido revelada.

En los últimos años, el actor nacido en Kisarazu (Chiba) había hablado abiertamente sobre su preparación para el final de su vida, alentando a otros a hacer lo mismo y enfrentando este proceso junto a su esposa, la también actriz Ikegami Shino (69).

Para ello empezó a vender gradualmente sus propiedades, incluyendo estudios en Chiba y Okinawa, y en marzo pasado donó su colección de arte a su ciudad natal de Kisarazu.

Durante este evento, Nakao se mostró en buen estado de salud y explicó que no había perdido interés en las pinturas, sino que consideraba que era mejor que la gente de Kisarazu disfrutara de ellas.

En 1961, ingresó a la Universidad de Bellas Artes de Musashino para estudiar pintura al óleo, pero al año siguiente fue seleccionado en la quinta generación de Nuevas Caras de Nikkatsu y debutó en el cine.

Sin embargo, su pasión por la pintura lo llevó a abandonar la universidad y viajar a Francia para ampliar sus conocimientos.

A su regreso a Japón en 1964, se unió al Teatro Mingei como investigador y ganó atención por su papel en «Yuka of Monday» de Nakahira Kō en 1965.

En 1970, dejó Nikkatsu y Mingei para convertirse en actor independiente.

Cinco años después, protagonizó «El incidente del asesinato en Honjin» como Kindaichi Kōsuke, y continuó destacándose en series como «Wives of the Yakuza» de Toei, «Godzilla» de Toho, «Minbo» de Juzo Itami, y en obras de Kitano Takeshi como «Outrage Beyond» y «Ryuzo and the Seven Henchmen».

En televisión, se destacó en roles como Tokugawa Munetaka en «El general rebelde» de TV Asahi y en la serie «Hagetaka» de NHK.

EL DATO

Nakao también era conocido por su estilo elegante, siendo su marca personal el uso de bufandas y pañuelos enrollados alrededor de su cuello, conocidos como «nejineji».

A TENER EN CUENTA

La palabra «訃報» en romaji es «fuhō». Desglose: 訃 (fu): Kanji: 訃

Pronunciación: «fu»

Significado: «noticia de muerte», «obituario».

Radical: 言 (palabra, habla).

Composición: Este kanji se compone de 言 (palabra) y 卜 (predicción), sugiriendo el concepto de anunciar una muerte. 報 (hō): Kanji: 報

Pronunciación: «hō»

Significado: «informe», «noticia», «reporte».

Radical: 土 (tierra).

Composición: Este kanji incluye el radical 土 (tierra) y 幸 (felicidad, fortuna), indicando el acto de informar o reportar algo que ha sucedido. Significado: La palabra «訃報» (fuhō) se usa para referirse a la noticia del fallecimiento de alguien, es decir, un obituario o anuncio de muerte.

©NoticiasNippon