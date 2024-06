[kinenbi] mushipan no hi

TOKIO.- Hoy martes 4 de junio se celebra el mushi pan no hi [蒸しパンの日] en el archipiélago nipón.

Establecida por la empresa Nichiryo Seipan Co., Ltd., ubicada en el distrito de Toyohira en la ciudad de Sapporo de la prefectura de Hokkaido.

La elección de la fecha se debe a un juego de palabras en japonés: «mu (6) shi (4)» que significa «al vapor».

El objetivo de este día es promover el consumo del pan al vapor, especialmente entre los niños, como opción de desayuno o merienda.

Esta celebración ha sido reconocida y registrada por la Asociación de Días Conmemorativos de Japón.

Nichiryo Seipan es conocida por su Chīzu mushipan 「チーズ蒸しパン」(Pan al Vapor con Queso) un producto desarrollado para ser fácilmente consumido por los niños.

Lanzado en 1990, este pan ha sido un gran éxito y sigue siendo muy popular. Su rico sabor a queso y su textura suave y cremosa lo han convertido en un favorito duradero.

KYŌ WA NAN NO HI

¿Qué ocurrió un día como hoy?

2009 (Heisei 21)

– Caso Ashikaga: Sugaya Toshikazu, quien había sido condenado erróneamente por un caso de asesinato en 1991, fue liberado por la Fiscalía Superior de Tokio. El 23 de junio, el Tribunal Superior de Tokio decidió reabrir el caso. En marzo del año siguiente, fue declarado inocente.

1961 (Shōwa 36)

– Televisión en Japón: Nippon Television Network Corporation (NTV) comenzó a emitir el programa de variedades «Shabondama Holiday».

1953 (Shōwa 28)

– Cambio en la denominación de tifones: La Agencia Meteorológica de Japón (entonces conocida como la Oficina Central Meteorológica) cambió el sistema de nombres de los tifones, reemplazando los nombres de mujeres extranjeras por números de serie según su orden de aparición.

La frase «蒸しパンの日» se transcribe al rōmaji como mushipan no hi.

Desglose:

1. 蒸しパン (mushi pan)

– 蒸し (mushi): significa «al vapor» o «vapor».

– パン (pan): significa «pan». Este término proviene del portugués «pão», ya que los portugueses introdujeron el pan en Japón en el siglo XVI.

2. の日 (no hi)

– の (no): partícula que indica posesión o relación, similar a «de» en español.

– 日 (hi): significa «día».

Por lo tanto, 蒸しパンの日 (mushi pan no hi) se traduce como «Día del pan al vapor».

©NoticiasNippon