[kinenbi] Rōrukēki no Hi

TOKIO.- Hoy jueves 6 de junio se celebra el “Rōrukēki no Hi” [ロールケーキの日] en el archipiélago nipón. Celebración establecida por el «Comité Ejecutivo del Día del Pastel Enrollado» en Kitakyushu, Fukuoka.

Esta fecha fue elegida porque el número 6 (ロ) en japonés se parece a la forma del pastel enrollado visto de lado.

Kitakyushu tiene una larga tradición de amor por los pasteles enrollados, con muchas tiendas famosas.

El comité organiza actividades como comparaciones de sabores y el desarrollo de nuevas variedades de pasteles.

Cada año, se celebra el «Roll Cake Festa», donde se pueden degustar diversos pasteles en el «Roll Cake Cafe» y participar en un concurso de pasteles creativos hechos por los ciudadanos.

Además, existen días relacionados como el «Día del Pastel Enrollado Casero» el 6 de cada mes, establecido por la empresa Monteur, y el «Día del Pastel Enrollado de Otoño» el 9 de septiembre.

EL DATO

Esta conmemoración está registrada y reconocida por la Asociación de Aniversarios de Japón.

En rōmaji, «ロールケーキの日» se escribe como «Rōrukēki no Hi».

Desglose:

1. ロールケーキ (Rōrukēki):

– ロール (Rōru): Es una adaptación de la palabra inglesa «roll», que significa enrollar o rodar. En este contexto, se refiere a un pastel enrollado.

– ケーキ (Kēki): Es una adaptación de la palabra inglesa «cake», que significa pastel.

– ロールケーキ (Rōrukēki): Al combinar estas dos palabras, se obtiene «roll cake», que en español sería «pastel enrollado» o «brazo de gitano».

2. の日 (no Hi):

– の (no): Es una partícula posesiva en japonés que indica pertenencia o asociación. En este contexto, se traduce como «de» o «del».

– 日 (Hi): Significa «día».

Entonces, *

ロールケーキの日 (Rōrukēki no Hi) se traduce literalmente como «El Día del Pastel Enrollado».

KYŌ WA NAN NO HI

¿Qué ocurrió un día como hoy?

2008年 (Heisei 20)

Se adopta la primera resolución del parlamento japonés que reconoce a los ainu como pueblo indígena. Esta decisión representa un importante avance en el reconocimiento y los derechos de esta minoría étnica en Japón.

2005年 (Heisei 17)

El nipón Saito Minoru, de 71 años, regresa al puerto deportivo Seabornia en la ciudad de Miura, prefectura de Kanagawa, después de completar un récord de navegación en solitario y sin escalas alrededor del mundo. Esta hazaña lo convierte en la persona de mayor edad en lograr tal récord.

2000年 (Heisei 12)

Se establece la mediación de contaminación del gobierno sobre los residuos industriales desechados ilegalmente en la isla de Teshima, prefectura de Kagawa. Este caso es un significativo ejemplo de la lucha contra la contaminación y la gestión de residuos en Japón.

1999年 (Heisei 11)

En la 66ª edición del Derby Japonés, el caballo Admire Vega gana la competencia. El jinete Take Yutaka se convierte en el primer jockey en ganar el Derby Japonés en años consecutivos.

1965年 (Showa 40)

Se inaugura la Liga de Fútbol de Japón (JSL), organizada por los ocho mejores equipos de clubes corporativos. Este evento marca un hito en la historia del fútbol japonés, estableciendo una estructura competitiva formal para el deporte en el país.

