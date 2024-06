[kinenbi] hōrukēki no hi

TOKIO.- Hoy sábado 8 de junio se celebra el hōrukēki no hi [ホールケーキの日] en el archipiélago nipón.

Establecida por «Patisserie Ichiryu» 「パティスリー イチリュウ」 con sede en Fukuoka. Es una empresa que fabrica y vende pasteles occidentales en la región de Kyūshū.

Origen de la Fecha

Se eligió el 8 de cada mes en referencia a una peculiar manera de interpretar y representar los días del calendario en japonés, utilizando una metáfora visual.

Cada mes el día 8 se coloca justo una semana después del día 1 en el calendario. Esta disposición se aprovecha para crear una asociación visual: el número 1 es visto como una vela (debido a su forma alargada y vertical), y el número 8 es visto como la base redonda de un hōrukēki (pastel entero).

Esta interpretación es creativa y probablemente usada con fines pedagógicos o lúdicos para ayudar a los niños a aprender los números y los días del mes de manera más divertida y memorable.

El objetivo de la celebración es que la gente sienta más cercanía con los pasteles completos, deseando que momentos especiales con seres queridos sean más felices y valiosos.

En 2020, este día fue reconocido y registrado por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos.



Definición de hōrukēki:

Se refiere a un pastel grande y redondo antes de ser cortado, diseñado para ser compartido.

En contraste, las porciones individuales de pastel se llaman pīsukattokēki (pastel cortado en trozos) o simplemente pīsukēki (pedazo de pastel).

Otros Días Relacionados con Pasteles:

– 6 de enero: Kēki no hi (Día del Pastel)

– 12 de julio: Dekorēshonkēki no hi (Día del Pastel de Decoración)

– 6 de junio: Rōrukēki no hi (Día del Pastel Rollo)

ホールケーキの日

El término se transcribe al rōmaji como hōrukēki no hi

Desglose:

1. ホール (hōru):

– Significado: «Whole» en inglés, que significa «entero» o «completo».

– Katakana: ホール (hōru) se escribe en katakana porque es una palabra extranjera (del inglés).

2. ケーキ (kēki):

– Significado: «Cake» en inglés, que significa «pastel».

– Katakana: ケーキ (kēki) también se escribe en katakana porque es una palabra prestada del inglés.

3. の (no):

– Función: Partícula posesiva en japonés. Similar a la palabra «de» en español.

– Uso: Se utiliza para conectar sustantivos, indicando posesión o relación.

4. 日 (hi):

– Significado: «Día» en japonés.

– Kanji: 日 (hi) es el carácter kanji para «día».

Traducción Literal:

«Día del pastel entero»

Explicación:

ホールケーキの日 (Hōrukēki no hi) es una expresión que se traduce como «Día del pastel entero». Este término puede referirse a una celebración o un día específico en el que se celebra o se consume un pastel entero, en lugar de porciones individuales de pastel. En la cultura japonesa, a menudo hay días dedicados a ciertos alimentos o actividades, y este podría ser uno de esos días especiales.

KYŌ WA NAN NO HI

¿Qué ocurrió un día como hoy?

2005 (Heisei 17)

Japón ganó un partido de fútbol sin espectadores contra Corea del Norte en Bangkok, Tailandia, asegurando su tercera participación consecutiva en la Copa Mundial de la FIFA Alemania 2006.

1992 (Heisei 4)

Se inauguró la Plaza Metropolitana en la salida oeste de Ikebukuro, Tokio.

1985 (Shōwa 60)

Se completó el Gran Puente de Naruto, el más grande de Asia en ese momento, que cruza el estrecho de Naruto en el Mar Interior de Seto.

1947 (Shōwa 22)

Se fundó la Asociación Japonesa de Maestros (Nikkyoso).

