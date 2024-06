[kinenbi] tamago no hi

TOKIO.-Hoy domingo 9 de junio se celebra en Tamago No hi [卵の日] en el archipiélago nipón.

Establecido por la empresa «Suzuki Poultry Farm Co., Ltd.» en la ciudad de Shinshiro en la prefectura de Aichi, dedicada a la producción y venta de huevos de gallina.

La fecha se eligió porque los caracteres kanji para «huevo» (卵) se asemejan a los números 6 y 9, y también con la esperanza de que consumir huevos antes del verano ayude a mejorar la salud.

Este día tiene como objetivo promover los huevos producidos por la empresa y alentar el consumo de este alimento rico en nutrientes y versátil en la cocina.

Días relacionados con el huevo:

– 22 de mayo: Tamago ryōri no hi (Día de los Platillos con Huevo)

– 5 de noviembre: Ī tamago no hi (Día del Buen Huevo).

卵の日

En rōmaji se escribe como «Tamago no Hi».

Desglose:

1. 卵 (たまご / Tamago):

– Kanji: 卵

– Significado: Huevo

2. の (no):

– Función gramatical: Partícula de posesión o relación.

– Uso: Se utiliza para conectar sustantivos, indicando posesión, relación o característica.

3. 日 (ひ / Hi):

– Kanji: 日

– Significado: Día

Traducción completa:

«Tamago no Hi» se traduce literalmente como «Día del Huevo».

KYŌ WA NAN NO HI

¿Qué ocurrió un día como hoy?

2002 (Año Heisei 14)

La selección japonesa de fútbol obtuvo su primera victoria en una Copa del Mundo, ganando 1-0 contra Rusia.

1993 (Año Heisei 5)

La ceremonia de matrimonio del príncipe heredero Naruhito y Owada Masako se llevó a cabo en los tres santuarios del Palacio Imperial.

1954 (Año Shōwa 29)

Se promulgaron la Ley de la Agencia de Defensa y la Ley de las Fuerzas de Autodefensa de Japón.

