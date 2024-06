[taisō no onīsan] sufrió infarto vertebral

TOKIO.- El reconocido instructor y ex-presentador de televisión Satō Hiromichi, expresó su gratitud a sus seguidores y colaboradores en un reciente comunicado, en el que informó sobre su delicado estado de salud.

«Actualmente estoy hospitalizado de emergencia, pasando mis días entre medicación y rehabilitación. No he publicado nada en las redes sociales en estos días y he causado mucha preocupación entre los fanáticos y asociados», expresó el popular taisō no onīsan en las redes sociales.

El pasado 2 de junio, sufrió una parálisis en la parte inferior de su cuerpo mientras se dirigía a una sesión de entrenamiento.

«Aunque sé que el infarto espinal lamentablemente no tiene un tratamiento efectivo y actualmente no puedo caminar, estoy enfrentando la realidad y trabajando arduamente en lo que puedo hacer. No sé hasta qué punto podré recuperarme con la rehabilitación, pero espero con ansias el día en que pueda reunirme nuevamente con todos ustedes. Agradezco su continuo apoyo«, escribió en un mensaje manuscrito a sus seguidores.

Nacido el 14 de julio de 1968 en Tokio, Satō es conocido como el décimo «taisō no onīsan» en el programa infantil de NHK, «Okaasan to Issho», rol que desempeñó durante 12 años.

Además, ha sido una figura prominente en la educación infantil y el deporte, estableciendo su propio club deportivo y participando activamente en la formación de instructores y en programas de gimnasia para niños a nivel nacional.

¿QUÉ ES?

Un infarto espinal es una interrupción del flujo sanguíneo a la médula espinal, lo que provoca la muerte del tejido nervioso debido a la falta de oxígeno y nutrientes. Este tipo de infarto es menos común que el infarto cerebral o cardíaco, pero puede tener consecuencias graves.

Los síntomas de un infarto espinal pueden incluir:

– Dolor agudo y repentino en la espalda o el cuello.

– Debilidad o parálisis en las extremidades.

– Pérdida de sensibilidad.

– Problemas para controlar la vejiga o el intestino.

– Problemas para caminar o coordinar movimientos.

Las causas pueden variar, pero a menudo están relacionadas con problemas en los vasos sanguíneos, como aterosclerosis, aneurismas, trombosis o embolias. El diagnóstico se realiza mediante estudios de imagen como resonancias magnéticas (RM) o tomografías computarizadas (TC).

El tratamiento depende de la causa subyacente y puede incluir medicamentos para disolver coágulos, cirugía para reparar vasos sanguíneos o medidas para controlar factores de riesgo como la hipertensión o el colesterol alto.

La rehabilitación también es crucial para recuperar la funcionalidad en la medida de lo posible.

EL DATO

Su agencia también emitió un comunicado priorizando su recuperación y pidiendo disculpas por cualquier inconveniente causado.

たいそうのおにいさん

En romaji se escribe como «taisō no onīsan«.

Desglose de cada parte:

たいそう (taisō) : significa «gimnasia» o «ejercicio físico». たい (tai) : Esta sílaba puede no tener un significado específico por sí misma en este contexto, pero en combinación con そう, forma la palabra «gimnasia». そう (sō) : Similar a «tai», en combinación con «tai», forma la palabra «gimnasia».

: significa «gimnasia» o «ejercicio físico». の (no) : Es una partícula posesiva que se usa para conectar sustantivos y mostrar posesión o pertenencia. Se traduce como «de» en español.

: Es una partícula posesiva que se usa para conectar sustantivos y mostrar posesión o pertenencia. Se traduce como «de» en español. おにいさん (onīsan): Significa «hermano mayor» o «joven (varón)». En un contexto más amplio, puede referirse a un hombre joven que es visto como una figura de hermano mayor o mentor.

Entonces, 「たいそうのおにいさん」 se traduce como «el hermano mayor de la gimnasia» o «el joven de la gimnasia».

