TOKIO.- Hoy viernes 14 de junio se celebra el Ninchishō yobō no hi en el archipiélago nipón.

Establecida por la Sociedad Japonesa de Prevención de la Demencia con el objetivo de concienciar sobre la importancia de las medidas preventivas para combatir una enfermedad que tiene un impacto profundo tanto en los individuos como en la sociedad en general.

La demencia afecta aproximadamente a 1 de cada 10 personas mayores de 65 años y su prevalencia está en aumento.

Actualmente, no existe una cura para la demencia, y los métodos de tratamiento efectivos y seguros están todavía en investigación.

La demencia es la enfermedad más temida entre los ancianos y representa una carga económica significativa tanto para los sistemas de seguros médicos como para los de cuidados a largo plazo.

Ante esta situación, la prevención de la demencia es una prioridad urgente. La Sociedad Japonesa de Prevención de la Demencia se dedica a promover la investigación científica en este campo y a organizar encuentros académicos.

Además, se enfoca en la formación y certificación de especialistas en la prevención de la demencia, conocidos como «Especialistas en Prevención de la Demencia».

EL DATO

El «Día de la Prevención del Alzheimer» fue oficialmente reconocido y registrado en 2017 por la Asociación Japonesa de Aniversarios.

認知症予防の日

En rōmaji: Ninchishō yobō no hi».

Desglose:

1. 認知症 (Ninchishō):

– 認 (nin): reconocimiento, conocimiento, discernimiento.

– 知 (chi): conocimiento, sabiduría.

– 症 (shō): enfermedad, síndrome.

– Juntos, «認知症» significa «demencia» o «enfermedad cognitiva».

2. 予防 (yobō):

– 予 (yo): anticipación, prevención.

– 防 (bō): defensa, protección.

– Juntos, «予防» significa «prevención».

3. の日 (no hi):

– の (no): partícula posesiva, similar a «de» en español.

– 日 (hi): día.

– Juntos, «の日» significa «día de».

Por lo tanto, «認知症予防の日» se traduce como «Día de la Prevención de la Demencia».

KYŌ WA NAN NO HI

¿Qué ocurrió un día como hoy?

1988 (Shōwa 63)

– Tabei Junko, montañista japonesa, logra ascender con éxito el monte McKinley, la cima más alta de América del Norte.

1972 (Shōwa 47)

– Se funda la Federación de Mujeres por la Liberación, conocida como Chupiren, que se opone a la prohibición del aborto y exige la legalización de la píldora anticonceptiva.

1940 (Shōwa 15)

– En Tokio, se celebra la ceremonia de finalización del puente Kachidoki sobre el río Sumida. Este puente es un puente basculante de hojas dobles al estilo de Chicago y fue el mayor de su tipo en Oriente en ese momento.

