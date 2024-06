[famirīmāto] campaña “furappe no hi”

TOKIO.- La cadena de tiendas de conveniencia Family Mart está celebrando el décimo aniversario de su serie de frappés «FAMIMA CAFÉ», que se preparan con leche en sus máquinas de café.

Para conmemorar esta ocasión, han establecido el 17 de junio como el «Día del Frappé de Famima», registrado oficialmente por la Asociación de Días Conmemorativos de Japón.

Desde el lanzamiento de su frappé en 2014, han introducido aproximadamente 80 variedades y vendido alrededor de 270 millones de tazas hasta febrero de 2024.

La compañía expresó su entusiasmo por este hito, destacando que han trabajado continuamente en el desarrollo y perfeccionamiento de sus productos de frappé durante la última década.

Ven esta conmemoración como una oportunidad para seguir innovando y mejorar aún más sus productos en los próximos diez años.

Del 17 de junio al 24 de junio, se llevará a cabo una «Elección General de Frappé», donde los clientes podrán votar por su sabor favorito entre 21 opciones a través de un sitio web especial.

El sabor con más votos será vendido en cantidad limitada.

Además, aquellos que voten del 17 al 24 de junio participarán en un sorteo para ganar una tarjeta QUO de 10,000 yenes, y los que voten del 24 al 30 de junio podrán ganar una almohada especial de frappé de Famima.

Asimismo, del 18 al 24 de junio, los clientes que compren un frappé recibirán un cupón de descuento de 50 yenes para su próxima compra de cualquier frappé.

EL DATO

Esta es la primera vez que Family Mart registra un día conmemorativo bajo su nombre.



ファミリーマート 「フラッペの日」

En rōmaji: «Famirī Māto ‘Furappe no Hi'».

Desglose:

– ファミリーマート (Famirī Māto): FamilyMart, una cadena de tiendas de conveniencia japonesa.

– 「フラッペの日」 (‘Furappe no Hi’): «Día del Frappé».

– フラッペ (Furappe): Frappé.

– の (no): Partícula posesiva que indica «de».

– 日 (hi): Día.

