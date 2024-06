[tochijisen] récord de candidatos en Tokio

La Comisión Electoral de Tokio anunció que el número de candidatos había superado las expectativas y que podría no haber suficientes marcos en las 48 tablas de carteles disponibles.

Como resultado, se ha solicitado a los candidatos que se registraron en el puesto 49 o posterior que utilicen paneles de acrílico suministrados por la comisión para que puedan agregar sus propios carteles de manera individual.

Estos carteles se colocarán en aproximadamente 14,000 ubicaciones en todo Tokio.

La comisión no realizó obras de ampliación de los tablones de anuncios de antemano ya que no se pudo confirmar el número final de candidatos. Además, no se ha especificado el costo adicional que implicará la distribución de los paneles de acrílico.