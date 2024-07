[hinotori nippon] seleccionadas olímpicas

TOKIO.- La Asociación de Voleibol de Japón (JVA) anunció el 1 de julio a las 12 jugadoras que formarán parte del equipo nacional femenino para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ocho de las convocadas debutarán en una competencia olímpica.

Las jugadoras seleccionadas son:

– Colocadoras: Iwasaki Koyomi, Seki Nanami.

– Atacantes exteriores: Inoue Arisa, Koga Sarina (*), Hayashi Kogona (*), Ishikawa Mayu (*), Wada Yukiko.

– Centrales: Miyabe Airi, Yamada Nichika (*) , Araki Ayaka.

– Líberos: Kojima Manami, Fukutome Harumi

– Reserva: Yamagishi Akane

(*) estuvieron en los JJ.OO. de Tokyo 2020.

Calendario de la ronda de clasificación del equipo femenino de Japón

• 28 de julio (domingo) 13:00 (20:00 hora de Japón): Japón vs Polonia

• 1 de agosto (jueves) 13:00 (20:00 hora de Japón): Japón vs Brasil

• 3 de agosto (sábado) 13:00 (20:00 hora de Japón): Japón vs Kenia

Comentarios de las Jugadoras Seleccionadas:

1. Capitana Koga Sarina:

– Meta: Ganar una medalla.

– Confianza: Mayor que en Tokio 2020.

– Aspectos Destacados: Fuerte en el ataque y en la creación de juego.

2. Iwasaki Koyomi:

– Meta: Aplicar todo lo aprendido en su carrera.

– Enfoque: Mostrar la diversión del voleibol y la unión del equipo.

– Rol: Distribuir bien los ataques y levantar el juego de las atacantes.

3. Hayashi Kotona:

– Lección de Tokio 2020: Reflexionar sobre su papel y la victoria del equipo.

– Rol: Centrada en la defensa, mantener la moral del equipo con su voz y juego.

4. Ishikawa Mayu:

– Diferencia con Tokio 2020: Clasificación obtenida por méritos propios.

– Emoción: Nervios y expectación por la nueva experiencia.

– Rol: Servicio efectivo y balance entre ofensiva y defensiva.

5. Seki Nanami:

– Emoción: Mezcla de nervios y entusiasmo.

– Enfoque: Concentrarse en las tareas asignadas y agradecer el apoyo recibido.

– Rol: Enfocar en los pases centrales y aprovechar el juego desde el medio y la línea de fondo.

6. Kojima Manami:

– Meta: Ganar una medalla.

– Enfoque: Mantener la comunicación y la cohesión del equipo.

– Aspecto Destacado: Resiliencia y juego persistente.

7. Inoue Arisa:

– Meta: Demostrar lo aprendido y jugar sin remordimientos.

– Enfoque: Mostrar gratitud a través de sus actuaciones.

– Rol: Energizar al equipo y jugar con pasión.

8. Yamada Nichika:

– Diferencia con Tokio 2020: Expectativa de jugar frente al público.

– Meta: Mostrar crecimiento personal.

– Rol: Servicio fuerte y efectivo.

9. Fukutome Megumi:

– Meta: Ganar una medalla.

– Enfoque: Competir con confianza.

– Aspectos Destacados: Recepción y continuidad del juego.

10. Miyabe Airi:

– Gratitud: Representar a Japón en los Juegos Olímpicos.

– Rol: Cambiar el ritmo del juego y generar buenas jugadas.

11. Araki Sayaka:

– Meta: Disfrutar y cumplir con su rol en busca de la medalla.

– Aspectos Destacados: Bloqueos persistentes y aumentar la moral del equipo.

12. Wada Yukiko:

– Enfoque: Disfrutar y dar lo mejor en el escenario especial de los Juegos Olímpicos.

– Rol: Cambiar el flujo del juego y energizar al equipo.

Jugadora Suplente:

– Yamagishi Akane:

– Rol: Apoyar al equipo y recordar a las compañeras que no lograron llegar.

– Meta: Ayudar en los entrenamientos y partidos para asegurar la victoria.

EL DATO

El objetivo del equipo japonés es ganar una medalla, lo que sería la primera vez desde que lograron el bronce en Londres 2012 bajo el mando del entrenador Manabe Masatoshi.

©NoticiasNippon