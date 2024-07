[nechūshō hansō] se cuadruplican las emergencias

TOKIO.- La Agencia de Administración de Incendios y Desastres del Ministerio del Interior y Comunicaciones anunció que unas 9,105 personas fueron trasladadas de emergencia por golpe de calor durante la semana del 1 al 7 de julio.

Debido a las temperaturas extremas que superaron los 35 grados centígrados en varias localidades, el número de personas afectadas fue cuatro veces mayor que la semana anterior (del 24 al 30 de junio).

Esta cifra representa el mayor número de traslados en una semana desde que se comenzó a recopilar datos este año, el 29 de abril.

De los trasladados, casi el 60% del total eran mayores de 65 años.

Además, hubo cerca de 20 fallecimientos y más de 200 personas con síntomas graves que requerirán más de tres semanas de hospitalización.

El lugar más común de ocurrencia del golpe de calor fue en los domicilios.

Síntesis de las emergencias

Ubicaciones Específicas

Total: 9,105 (100.0%)

Domicilio: 3,449 (37.9%)

Días: Lunes (91), Martes (174), Miércoles (371), Jueves (538), Viernes (766), Sábado (722), Domingo (787).

Lugares de Trabajo 1: 823 (9.0%)

Días: Lunes (16), Martes (64), Miércoles (175), Jueves (197), Viernes (216), Sábado (103), Domingo (52).

Lugares de Trabajo 2 : 204 (2.2%)

Días: Lunes (4), Martes (12), Miércoles (42), Jueves (49), Viernes (33), Sábado (37), Domingo (27).

Instituciones Educativas: 346 (3.8%)

Días: Lunes (8), Martes (17), Miércoles (31), Jueves (34), Viernes (83), Sábado (76), Domingo (97).

Espacios Públicos (interior): 670 (7.4%)

Días: Lunes (14), Martes (31), Miércoles (76), Jueves (85), Viernes (120), Sábado (152), Domingo (192).

Espacios Públicos (exterior): 1,201 (13.2%)

Días: Lunes (11), Martes (49), Miércoles (124), Jueves (127), Viernes (146), Sábado (334), Domingo (410).

Carreteras: 1,877 (20.6%)

Días: Lunes (25), Martes (91), Miércoles (242), Jueves (306), Viernes (450), Sábado (310), Domingo (453).

Otros: 535 (5.9%)

Días: Lunes (4), Martes (29), Miércoles (80), Jueves (70), Viernes (87), Sábado (110), Domingo (155).

LEYENDA: Domicilio (住居): Incluye todos los lugares dentro del terreno de la vivienda. /// Lugar de trabajo 1 (仕事場1): Lugares como obras en carreteras, fábricas, talleres, etc. /// Lugar de trabajo 2 (仕事場2):Campos, bosques, mar, ríos, etc. (solo cuando se realizan actividades agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras). /// Institución educativa (教育機関): Jardines de infancia, guarderías, escuelas primarias, secundarias, preparatorias, escuelas técnicas, universidades, etc. /// Lugar público (interior) (公衆(屋内)):Áreas interiores de lugares con acceso al público en general (teatros, salas de conciertos, restaurantes, grandes almacenes, hospitales, baños públicos, estaciones (andén subterráneo), etc.) /// Lugar público (exterior) (公衆(屋外)): Áreas exteriores de lugares con acceso al público en general (estadios, estacionamientos exteriores de diversos lugares, salas de conciertos al aire libre, estaciones (andén exterior), etc.) /// Carretera (道路): Carreteras generales, aceras, carreteras de peaje, autopistas, etc. /// Otros (その他): Ítems que no se ajustan a las categorías anteriores.

Días de la semana

TOTAL: 9,105 (100.0%)

Lunes 1: 173 (1.9%)

Martes 2: 467 (5.1%)

Miércoles 3: 1,141 (12.5%)

Jueves 4: 1,406 (15.4%)

Viernes 5: 1,901 (20.8%)

Sábado 6: 1,844 (20.2%)

Domingo 7: 2,173 (23.8%)

Gravedad de las Lesiones en el Momento de la Primera Consulta

TOTAL: 9,105 (100.0%)

Fallecidos : 19 (0.2%) :

Días: Lunes (0), Martes (0), Miércoles (3), Jueves (1), Viernes (2), Sábado (7), Domingo (7).

Heridas graves: 210 (2.3%)

Días: Lunes (6), Martes (11), Miércoles (28), Jueves (34), Viernes (46), Sábado (37), Domingo (48).

Heridas moderadas: 3,038 (33.4%)

Días: Lunes (64), Martes (267), Miércoles (393), Jueves (489), Viernes (683), Sábado (575), Domingo (667).

Heridas leves: 5,731 (62.9%)

Días: Lunes (102), Martes (284), Miércoles (712), Jueves (866), Viernes (1,140), Sábado (1,199), Domingo (1,428).

Otros: 107 (1.2%)

Días: Lunes (1), Martes (5), Miércoles (6), Jueves (16), Viernes (30), Sábado (26), Domingo (23).

LEYENDA: Fallecimiento (死亡): Persona cuyo fallecimiento se confirmó al momento de la primera consulta. /// Grave (重症): Persona que requiere hospitalización y tratamiento por más de 3 semanas (hospitalización a largo plazo) /// Moderado (中等症): Persona cuya condición no es ni grave ni leve (requiere hospitalización y tratamiento). /// Leve (軽症): Persona cuya condición no requiere hospitalización (tratamiento ambulatorio). /// Otros (その他): Persona sin diagnóstico médico o cuya gravedad de la enfermedad no se ha determinado.Persona trasladada a otro lugar.

Distribución por Edad

Total: 9,105 (100.0%)

Neonatos: 0 (0.0%)

Lactantes y Niños Pequeños: 78 (0.9%)

Días: Lunes (0), Martes (3), Miércoles (5), Jueves (7), Viernes (14), Sábado (19), Domingo (30).

Adolescentes: 799 (8.8%)

Días: Lunes (12), Martes (24), Miércoles (54), Jueves (53), Viernes (108), Sábado (275), Domingo (273).

Adultos: 2,850 (31.3%)

Días: Lunes (59), Martes (163), Miércoles (412), Jueves (476), Viernes (595), Sábado (522), Domingo (623).

Ancianos: 5,378 personas (59.1%)

Días: Lunes (102), Martes (277), Miércoles (670), Jueves (870), Viernes (1,184), Sábado (1,028), Domingo (1,247).

Leyenda: Recién nacido (新生児): Persona menor de 28 días de vida. /// Lactante (乳幼児): Persona de 28 días a menos de 7 años de edad. /// Niño (少少年): Persona de 7 años a menos de 18 años de edad. /// Adulto (成成人): Persona de 18 años a menos de 65 años de edad. /// Persona mayor (高齢者): Persona de 65 años o más.

Prefecturas

Total: 9,105 (100.0%)

Hokkaido: 66

Desglose:

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (2), Adultos (17), Ancianos (46)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (2), Moderados (15), Leves (39), Otros (10)

Aomori : 19

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (3), Adultos (6), Ancianos (10)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (1), Moderados (6), Leves (12), Otros (0)

Iwate: 24

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (5), Adultos (2), Ancianos (17)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (0), Moderados (8), Leves (15), Otros (1)

Miyagi: 98

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (15), Adultos (34), Ancianos (48)

Lesiones: Fallecidos (1), Graves (0), Moderados (53), Leves (44), Otros (0)

Akita: 9

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (0), Adultos (5), Ancianos (4)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (0), Moderados (2), Leves (7), Otros (0)

Yamagata: 25

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (4), Adultos (4), Ancianos (17)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (0), Moderados (5), Leves (16), Otros (4)

Fukushima: 101

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (6), Adultos (27), Ancianos (68)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (4), Moderados (29), Leves (68), Otros (0)

Ibaraki: 235

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (2), Adolescentes (29), Adultos (72), Ancianos (132)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (8), Moderados (93), Leves (134), Otros (0)

Tochigi: 122

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (16), Adultos (42), Ancianos (63)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (3), Moderados (52), Leves (67), Otros (0)

Gunma: 173

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (5), Adolescentes (15), Adultos (56), Ancianos (97)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (7), Moderados (90), Leves (76), Otros (0)

Saitama: 584

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (6), Adolescentes (36), Adultos (189), Ancianos (353)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (11), Moderados (206), Leves (367), Otros (0)

Chiba: 445

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (3), Adolescentes (31), Adultos (154), Ancianos (257)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (13), Moderados (173), Leves (259), Otros (0)

Tokio: 907

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (13), Adolescentes (42), Adultos (311), Ancianos (541)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (24), Moderados (306), Leves (577), Otros (0)

Kanagawa: 379

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (43), Adultos (137), Ancianos (198)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (10), Moderados (145), Leves (224), Otros (0)

Niigata: 56

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (1), Adultos (17), Ancianos (38)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (0), Moderados (21), Leves (33), Otros (2)

Toyama: 52

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (10), Adultos (14), Ancianos (28)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (0), Moderados (15), Leves (31), Otros (6)

Ishikawa: 63

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (7), Adultos (17), Ancianos (38)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (0), Moderados (14), Leves (49), Otros (0)

Fukui: 50

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (2), Adultos (18), Ancianos (30)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (2), Moderados (21), Leves (27), Otros (0)

Yamanashi: 61

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (5), Adultos (19), Ancianos (36)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (0), Moderados (22), Leves (39), Otros (0)

Nagano: 97

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (3), Adolescentes (8), Adultos (17), Ancianos (69)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (0), Moderados (40), Leves (57), Otros (0)

Gifu: 171

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (2), Adolescentes (15), Adultos (51), Ancianos (103)

Lesiones: Fallecidos (1), Graves (7), Moderados (86), Leves (77), Otros (0)

Shizuoka: 324

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (2), Adolescentes (38), Adultos (113), Ancianos (171)

Lesiones: Fallecidos (1), Graves (12), Moderados (109), Leves (202), Otros (0)

Aichi: 763

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (6), Adolescentes (73), Adultos (266), Ancianos (418)

Lesiones: Fallecidos (2), Graves (14), Moderados (203), Leves (544), Otros (0)

Mie: 215

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (2), Adolescentes (19), Adultos (73), Ancianos (121)

Lesiones: Fallecidos (2), Graves (1), Moderados (32), Leves (169), Otros (11)

Shiga: 92

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (14), Adultos (22), Ancianos (55)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (0), Moderados (14), Leves (78), Otros (0)

Kioto: 246

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (2), Adolescentes (26), Adultos (73), Ancianos (145)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (1), Moderados (42), Leves (202), Otros (1)

Osaka: 595

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (7), Adolescentes (60), Adultos (184), Ancianos (344)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (4), Moderados (110), Leves (480), Otros (1)

Hyogo: 472

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (2), Adolescentes (45), Adultos (139), Ancianos (286)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (6), Moderados (136), Leves (330), Otros (0)

Nara: 113

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (8), Adultos (33), Ancianos (71)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (1), Moderados (37), Leves (74), Otros (1)

Wakayama: 129

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (12), Adultos (37), Ancianos (79)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (4), Moderados (28), Leves (97), Otros (0)

Tottori: 73

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (5), Adultos (21), Ancianos (47)

Lesiones: Fallecidos (1), Graves (2), Moderados (31), Leves (39), Otros (0)

Shimane: 54

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (2), Adultos (15), Ancianos (36)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (3), Moderados (19), Leves (32), Otros (0)

Okayama: 175

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (16), Adultos (58), Ancianos (101)

Lesiones: Fallecidos (1), Graves (3), Moderados (55), Leves (115), Otros (1)

Hiroshima: 165

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (18), Adultos (38), Ancianos (109)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (4), Moderados (67), Leves (94), Otros (0)

Yamaguchi: 88

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (6), Adultos (22), Ancianos (59)

Lesiones: Fallecidos (1), Graves (0), Moderados (28), Leves (59), Otros (0)

Tokushima: 94

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (4), Adultos (27), Ancianos (62)

Lesiones: Fallecidos (1), Graves (4), Moderados (24), Leves (37), Otros (28)

Kagawa: 78

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (8), Adultos (20), Ancianos (49)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (8), Moderados (38), Leves (32), Otros (0)

Ehime: 151

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (14), Adultos (47), Ancianos (89)

Lesiones: Fallecidos (2), Graves (3), Moderados (38), Leves (108), Otros (0)

Kochi: 103

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (6), Adultos (27), Ancianos (70)

Lesiones: Fallecidos (1), Graves (9), Moderados (21), Leves (56), Otros (16)

Fukuoka: 410

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (5), Adolescentes (47), Adultos (140), Ancianos (218)

Lesiones: Fallecidos (1), Graves (7), Moderados (200), Leves (194), Otros (8)

Saga: 59

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (8), Adultos (18), Ancianos (33)

Lesiones: Fallecidos (1), Graves (1), Moderados (26), Leves (28), Otros (3)

Nagasaki: 87

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (10), Adultos (23), Ancianos (54)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (3), Moderados (33), Leves (50), Otros (1)

Kumamoto: 147

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (5), Adultos (46), Ancianos (96)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (2), Moderados (82), Leves (63), Otros (0)

Oita: 163

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (3), Adolescentes (9), Adultos (28), Ancianos (123)

Lesiones: Fallecidos (3), Graves (8), Moderados (71), Leves (81), Otros (0)

Miyazaki: 145

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (16), Adultos (43), Ancianos (86)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (6), Moderados (48), Leves (81), Otros (10)

Kagoshima: 246

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (1), Adolescentes (18), Adultos (66), Ancianos (161)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (9), Moderados (99), Leves (138), Otros (0)

Okinawa: 181

Edades: Neonatos (0), Lactantes y Niños Pequeños (0), Adolescentes (17), Adultos (62), Ancianos (102)

Lesiones: Fallecidos (0), Graves (3), Moderados (45), Leves (130), Otros (3)

EL DATO

Las lesiones se clasifican según la necesidad de hospitalización y tratamiento: Fallecidos : Confirmación de muerte en el momento de la primera consulta. Heridas Graves : Requieren más de 3 semanas de hospitalización. Heridas Moderadas : Requieren hospitalización pero no se consideran graves. Heridas Leves: No requieren hospitalización, solo tratamiento ambulatorio. Otros : Incluyen casos sin diagnóstico médico claro o con detalles de la gravedad no especificados.



