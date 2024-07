[kyō wa nan no hi] Makudonarudo Saisho no shisetsu

TOKIO.- Un día como hoy se inauguró el primer restaurante de comida rápida dedicada a la comercialización de hamburguesas en el archipiélago nipón.



Fue la apertura de la primera tienda de McDonald’s en Japón, que tuvo lugar en 1971 en el primer piso de los grandes almacenes Mitsukoshi en Ginza, Tokio.

En su día inaugural, más de 10,000 clientes acudieron a la tienda, logrando ventas que superaron el millón de yenes. En ese entonces, una hamburguesa costaba 80 yenes.

Historia

El primer McDonald’s fue fundado por los hermanos Maurice y Richard McDonald en 1940 en California, EE. UU. En 1954, Ray Kroc compró los derechos del restaurante y lo transformó en una cadena mundial de hamburgueserías.

En Japón, el fundador de McDonald’s fue Den Fujita, un empresario que firmó un contrato de licencia con McDonald’s Corporation y estableció Japan McDonald’s Co., Ltd. el 1 de mayo de 1971.

Aunque la pronunciación en inglés es «McDonald’s», Fujita adoptó el nombre «Makudonarudo» para que fuera más fácil de pronunciar en japonés.

No tiene una abreviatura oficial, pero en Kansai se le llama «Makudo» y en otras regiones «Makku». Sin embargo, nombres de productos y servicios como «Big Mac» y «Asa Mac» utilizan «Makku».

Actualmente, McDonald’s cuenta con más de 3009 tiendas en Japón, operando en las 47 prefecturas.

EL DATO

Japan McDonald’s Co., Ltd., estableció en 1996 la celebración del Hanbāgā no hi – ハンバーグ (día de la hamburguesa) coincidiendo con el 25º aniversario de la apertura de su primera tienda. Se encuentra reconocida por la Asociación Japonesa de Aniversarios.

