[neage happyō] Otsuka Seiyaku

TOKIO.- El fabricante japonés de productos farmacéuticos y nutricionales, Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. ha anunciado una revisión de precios para algunos de sus productos en el archipiélago nipón.

A través de un comunicado precisan que la decisión responde a la necesidad de hacer frente al aumento de los costos de las materias primas y la energía, factores que han hecho insostenible mantener los precios actuales únicamente mediante esfuerzos internos de la empresa.

Otsuka ha enfatizado que, a pesar de los esfuerzos por mejorar la eficiencia de la producción y racionalizar la gestión, los costos crecientes han llevado a la inevitable decisión de ajustar los precios.

Productos Afectados y Tasas de Aumento de Precio

– Pocari Sweat: Aumento de precio entre 8.8% y 18.2% sobre el precio de venta sugerido por el fabricante.

-Pocari Sweat Ion Water: Aumento de precio entre 8.8% y 18.2% sobre el precio de venta sugerido por el fabricante.

– Energene: Aumento de precio del 13.3% sobre el precio de venta sugerido por el fabricante.

– Body Maintenance Drink: Aumento de precio del 13.6% sobre el precio de venta sugerido por el fabricante.

– Orunanin C Drink Aumento de precio del 12.5% sobre el precio de venta sugerido por el fabricante.

Fecha de Implementación de la Revisión de Precios

La revisión de precios se aplicará a partir de las entregas realizadas el 1 de noviembre de 2024.

EL DATO

La empresa se mantiene comprometida con su filosofía corporativa de «Otsuka-people creating new products for better health worldwide», buscando seguir ofreciendo productos seguros, de alta calidad, y que contribuyan a la salud y el bienestar de las personas.

©NoticiasNippon