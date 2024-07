[amazon] venderá medicinas por internet

TOKIO.- Amazon ha lanzado un nuevo servicio en Japón llamado «Amazon Pharmacy» .

Este servicio permite a los usuarios recibir orientación farmacéutica en línea y la entrega de medicamentos recetados a través de la plataforma de compras de Amazon.

Características del Servicio

1. **Orientación Farmacéutica en Línea**:

– Los usuarios pueden recibir asesoramiento de farmacéuticos registrados en «Amazon Pharmacy» mediante la aplicación de compras de Amazon.

– La consulta se realiza de manera virtual, permitiendo a los usuarios hablar con farmacéuticos desde la comodidad de sus hogares.

2. **Entrega de Medicamentos Recetados**:

– Tras la consulta en línea, los medicamentos recetados pueden ser entregados a la dirección especificada por el usuario, ya sea su hogar u otra ubicación preferida.

– También existe la opción de recoger los medicamentos en las farmacias afiliadas.

3. **Farmacias Afiliadas**:

– El servicio está disponible en aproximadamente 2,500 tiendas de diversas compañías farmacéuticas, incluyendo:

– Ain Holdings Co., Ltd.

– Welcia Holdings Co., Ltd.

– Qol Holdings Co., Ltd.

– Shinseido Pharmacy Co., Ltd.

– Chubu Pharmaceutical Co., Ltd.

– Tomod’s Co., Ltd.

– Pharma Mirai Co., Ltd.

– Yakuju Co., Ltd.

– Unismile Co., Ltd.

### Compatibilidad con Recetas Electrónicas

El servicio es compatible con instituciones médicas que emiten recetas electrónicas. Además, «Amazon Pharmacy» se integra con la aplicación «CLINICS» de Medley Inc., que permite realizar consultas médicas en línea y gestionar recetas electrónicas.

### Beneficios y Objetivos

– **Para Pacientes con Enfermedades Crónicas**:

– Facilita el acceso regular a medicamentos necesarios sin necesidad de desplazamientos frecuentes.

– **Para Padres con Niños**:

– Reduce el tiempo de espera y las molestias asociadas con las visitas físicas a las farmacias.

### Declaraciones Oficiales

Hiromu Maeda, Vicepresidente y Director General de Amazon Japan’s Consumer Goods Division, expresó su entusiasmo por el lanzamiento del servicio. Destacó el compromiso de Amazon con la mejora de la conveniencia y accesibilidad de los servicios farmacéuticos en línea, y su intención de colaborar con farmacéuticos y farmacias para avanzar en la digitalización del sector salud.

Conclusión

«Amazon Pharmacy» representa un avance significativo en la oferta de servicios de salud en línea en Japón, proporcionando a los usuarios una manera más cómoda y privada de gestionar sus necesidades farmacéuticas.

EL DATO

El servicio se encuentra disponible desde hoy miércoles 23 de julio.

