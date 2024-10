[Dai 1-shi shussan] Kyary Pamyu Pamyu

TOKIO.- La famosa cantante Kyary Pamyu Pamyu, de 31 años, anunció el 8 de octubre de 2024 a través de su cuenta de Instagram que ha dado a luz a su primer hijo.

Este momento tan especial fue compartido con sus seguidores mediante una publicación conmovedora, acompañada de una fotografía de su recién nacido.

En el mensaje que acompaña la imagen, Kyary expresó su profunda felicidad con las palabras: “Welcome to the new world. I’ve been looking forward to meeting you! 産まれてきてくれてありがとう” (¡Bienvenido al nuevo mundo! He estado esperando conocerte. ¡Gracias por nacer!).

Este anuncio ha generado una oleada de reacciones positivas por parte de sus seguidores y de la industria del entretenimiento en Japón, ya que Kyary es una de las figuras más icónicas de la cultura pop japonesa, famosa por su estilo extravagante y único, y su gran influencia en la música y la moda a nivel internacional. En cuanto a su vida personal, Kyary sorprendió a sus fans en marzo de 2023 cuando anunció su matrimonio con el actor Hayama Shono, quien es tres años menor que ella. El matrimonio fue bien recibido por el público, y ambos han mantenido un perfil relativamente bajo desde entonces. En abril de 2024, Kyary anunció públicamente que estaba embarazada de su primer hijo, lo que generó una gran expectativa entre sus seguidores. La noticia del nacimiento de su bebé marca un hito importante en su vida personal, aunque aún no se ha revelado el nombre o más detalles sobre el niño. Los fanáticos están ansiosos por ver cómo esta nueva etapa influirá en la carrera de Kyary, quien ha sabido equilibrar con éxito su vida profesional y personal hasta el momento. EL DATO Este evento también destaca el interés de los medios en las celebridades japonesas que deciden formar una familia, un tema que a menudo genera titulares en la prensa de entretenimiento del país. ©NoticiasNippon