[fuhō] Song Jae-rim

SEÚL.- El popular actor surcoreano Song Jae-rim, de 39 años, ha fallecido, según informes confirmados por medios coreanos.

Conocido en Japón y Corea por su participación en el popular drama histórico The Moon That Embraces the Sun (El Sol y la Luna), fue encontrado sin vida el 12 de noviembre en su residencia en la capital surcoreana.

La policía de Seongdong, encargada de la investigación, informó que hallaron dos hojas A4 con una carta, aparentemente una nota de despedida.

Song Jae-rim alcanzó gran popularidad interpretando a un guardaespaldas leal al rey en The Moon That Embraces the Sun, drama emitido en Corea en 2012 por la cadena MBC, logrando una audiencia récord de 46.1%.

Tras su éxito en el drama, el actor consolidó su carrera con papeles protagónicos en otras producciones televisivas, películas e incluso programas de variedades, donde fue muy querido por su carisma.

Antes de su fallecimiento, Song Jae-rim había publicado en sus redes sociales un mensaje enigmático que decía «el comienzo de un largo viaje», interpretado ahora como una posible despedida.

Esta noticia ha impactado profundamente tanto en Corea como en Japón, donde el actor contaba con una considerable base de seguidores debido a la retransmisión de sus trabajos en canales como BS Fuji y TV Tokyo.

