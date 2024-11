[sazan ōru sutāzu] realizó importante anuncio

TOKIO.- La legendaria banda de rock japonesa “Sazan ōru sutāzu – サザンオールスターズ (Southern All Stars)” ha anunciado dos importantes eventos para 2025, celebrando así sus 47 años de trayectoria.

En marzo, lanzarán su decimosexto álbum de estudio, titulado «THANK YOU SO MUCH», y también emprenderán una gira nacional que marca su regreso a los escenarios de Japón después de seis años.

Esta gira, llamada «サザンオールスターズ LIVE TOUR 2025『THANK YOU SO MUCH!!』», comenzará en Ishikawa, en conmemoración casi exacta de un año del terremoto en la península de Noto, buscando llevar esperanza y alegría a través de su música.

El tour abarcará 13 ciudades de Japón, con un total de 26 conciertos, repartidos entre arenas y grandes domos, lo que asegura que una amplia audiencia pueda disfrutar de sus presentaciones.

La primera mitad de la gira, de enero a principios de abril, será en recintos tipo arena, y la segunda, de mediados de abril a finales de mayo, se llevará a cabo en grandes domos.

Con una media de edad de 69 años, los miembros de la banda continúan demostrando su pasión por la música y su conexión con sus seguidores de generaciones pasadas y actuales.

En 2024, サザンオールスターズ ya dio un adelanto de su energía y compromiso con sus fans al presentarse en el famoso festival ROCK IN JAPAN FESTIVAL en Hitachinaka, Ibaraki, donde interpretaron su “último” verano en un festival al aire libre, lo que fue considerado un evento nostálgico y significativo.

Con el mensaje “THANK YOU SO MUCH” que titula tanto su álbum como la gira, el grupo expresa un profundo agradecimiento hacia sus seguidores, quienes han sido testigos de su evolución y éxitos a lo largo de casi cinco décadas.

EL DATO

El anuncio subraya la vigencia de “Sazan ōru sutāzu – サザンオールスターズ “ en la escena musical japonesa, mostrando que, a pesar de los años, la banda mantiene un compromiso inquebrantable con su arte y sus fans, logrando emocionar a nuevas y viejas generaciones en cada presentación.

