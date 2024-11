[kinenbi] Hatsuga daizu no hi

TOKIO.- Hoy miércoles 20 de noviembre se celebra el “Hatsuga daizu no hi – 発芽大豆の日” en el archipiélago nipón.

La iniciativa fue establecida por dos empresas japonesas: Oguraya Co., Ltd. con sede en Kobe (prefectura de Hyōgo), y Daizu Days Co., Ltd. ambas comprometidas con la promoción de alimentos basados en soya.

Origen de la fecha

La elección del 20 de noviembre proviene de un juego de palabras en japonés. El número 11 puede leerse como «ii» (bueno), y el día 20 como «hatsuga» (germinación), formando la frase «いい発芽» (ii hatsuga), que significa «buena germinación». Este juego lingüístico resalta las propiedades beneficiosas de la soya germinada.

¿Por qué la soya germinada?

La soya es conocida como un «superalimento» por sus múltiples propiedades nutritivas, pero al germinar, su valor nutricional se incrementa aún más. Entre los beneficios adicionales que aporta la germinación, se encuentran:

– Mayor biodisponibilidad de nutrientes: La germinación descompone compuestos que dificultan la absorción de minerales como el hierro y el zinc.

– Aumento en antioxidantes y vitaminas: Durante la germinación, los niveles de vitamina C y antioxidantes naturales se elevan.

– Mejor digestibilidad: El proceso reduce los factores antinutricionales presentes en la soya cruda, facilitando su digestión.

– Beneficios para la salud cardiovascular: Por su contenido en isoflavonas y fibra, que ayudan a reducir el colesterol malo.

Por estos motivos, la soya germinada se considera un «suplemento natural multifuncional».

Objetivo de la efeméride

El Día de la Soya Germinada:

1. Concienciar al público sobre las ventajas de incluir este alimento en su dieta diaria.

2. Fomentar su consumo cotidiano, resaltando su facilidad de incorporación en comidas como ensaladas, guisos, y sopas.

3. Promover un estilo de vida saludable, aprovechando los beneficios que este ingrediente ofrece para la prevención de enfermedades.

En resumen, el Día de la Soya Germinada no solo es una oportunidad para explorar nuevas formas de consumo de soya, sino también un recordatorio de la importancia de elegir alimentos que promuevan un bienestar integral.

EL DATO

La efeméride fue certificada y registrada por la Asociación Japonesa de Días Conmemorativos (日本記念日協会), institución encargada de oficializar y preservar este tipo de celebraciones en Japón.

