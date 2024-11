[kinenbi] iifuro no hi

TOKIO.- Hoy martes 26 de noviembre se celebra el “iifuro no hi – いい風呂の日” en el archipiélago nipón.

Esta conmemoración fue establecida por la Asociación Japonesa de la Industria de Baños (日本浴用剤工業会), una organización que trabaja en garantizar la calidad, seguridad y efectividad de productos relacionados con los baños, como los baños minerales y los aditivos para bañeras.

Es una fecha que busca promover los beneficios del uso de baños termales y productos de baño.

Origen del Día

La fecha surge del juego de palabras en japonés basado en la pronunciación del 11 (いい, «bueno») y el 26 (ふろ, «baño»). Además, se eligió este periodo porque, al acercarse el invierno, aumenta el deseo de las personas por tomar baños calientes para relajarse y combatir la fatiga.

Propósito y Actividades

El objetivo principal de este día es promover el uso y los beneficios de los aditivos para el baño, como los que contienen ingredientes naturales o terapéuticos.

Historia y Significado del Baño en Japón

El término «furo (風呂)” originalmente se refería a los baños de vapor tradicionales. Estos consistían en pequeñas habitaciones cerradas donde se generaba vapor para limpiar el cuerpo.

La palabra furo deriva posiblemente de «muro*, habitación (室), debido a las características de estos espacios.

Japón, un país rico en onsen (fuentes termales naturales) ha aprovechado históricamente estos recursos para la curación de enfermedades, recuperación de lesiones y el mantenimiento de la salud.

Este uso se combina con plantas medicinales, dando origen a lo que hoy conocemos como “yakuyu -薬湯” un precursor de los actuales productos de baño.

Beneficios de los Aditivos para Baños

En la sociedad moderna, los productos de baño tienen un papel esencial para mejorar el bienestar.

Entre sus beneficios destacan:

– Alivio de fatiga: Mejora la circulación y relaja el cuerpo.

– Tratamiento de dolencias: Ayuda a reducir molestias como el dolor de hombros, la tensión muscular y el lumbago.

– Relajación mental: Los colores y aromas de los aditivos promueven un ambiente relajante, ideal para el alivio del estrés.

– Cuidado de la piel: Muchos productos contienen ingredientes que hidratan y suavizan la piel.

Fechas Relacionadas

Japón tiene varias celebraciones vinculadas a los baños:

– 26 de cada mes: Furo no hi – 風呂の日 (Día del Baño)

– 26 de abril: Yoifuro no hi -よい風呂の日 (Día del Buen Baño)

– 26 de junio: Rotenburo no hi (Día del Baño al Aire Libre).

– 10 de octubre: Sentō no hi – 銭湯の日 (Día del los baños públicos tradicionales)

EL DATO

El iifuro no hi – いい風呂の日 no solo celebra la tradición japonesa de los baños, sino que también destaca su valor como herramienta para la salud física y emocional en un mundo cada vez más acelerado.

©NoticiasNippon