TOKIO.- Hoy viernes 29 de noviembre se celebra el “iifugu no hi – いいフグの日” en el archipiélago nipón.

Es una fecha establecida por la División de Cultivo de Fugu del Consejo Nacional de Acuicultura Marina en Japón, con sede en la ciudad de Kobe, prefectura de Hyogo.

La elección del día se basa en un juego de palabras japonés: “ii – いい” (11) significa “bueno” y “fugu – フグ” (29) es “pez globo”.

Además, el nombre evoca el deseo de que quienes consuman este pez reciban “fuku – 福 (fortuna).

El propósito de esta celebración es promover el conocimiento y disfrute del torafugu – トラフグ (pez globo tigre), conocido como el “rey del fugu” por su sabor exquisito, y destacar su creciente disponibilidad tanto en restaurantes de alta gama como en establecimientos más accesibles, gracias al aumento en la producción de peces de cultivo.

Características del Torafugu

•Tamaño y hábitat: Este pez puede crecer hasta 70 cm de longitud y se reproduce en primavera. Su dieta incluye peces pequeños y crustáceos.

•Toxicidad: Como otras especies de fugu, el torafugu contiene tetrodotoxina, un veneno neurotóxico extremadamente potente, especialmente en el hígado y los ovarios. Por esta razón, su preparación requiere una licencia especial para garantizar la seguridad alimentaria.

•Culinaria tradicional: En Ishikawa, existe una técnica ancestral para desintoxicar los ovarios del fugu, mediante un largo proceso de salado y fermentación en nukazuke (salvado de arroz). Este método permite convertir estas partes altamente tóxicas en un manjar regional, aunque los detalles científicos del proceso aún no se comprenden completamente.

Evolución en la Producción del Fugu

En los últimos años, la acuicultura ha permitido innovaciones significativas en la crianza del fugu:

1.Producción libre de toxinas: Se ha logrado cultivar torafugu no tóxico al evitar alimentar a los peces con presas que contengan tetrodotoxina.

2.Uso de aguas termales: Algunos criadores han comenzado a utilizar agua de manantiales termales para mejorar las condiciones de cultivo, lo que resulta en peces de alta calidad y mayor seguridad alimentaria.

Estas técnicas no solo han reducido los riesgos asociados con el consumo del fugu, sino que también han ampliado su acceso al mercado, democratizando el disfrute de este pescado, que antes era un símbolo exclusivo de lujo.

Importancia Cultural y Económica

El torafugu ha sido parte de la gastronomía japonesa desde tiempos antiguos, atrayendo a comensales por su sabor delicado y su preparación artística, como el fugu sashimi cortado finamente como pétalos de flores.

La promoción del fugu en esta fecha tiene como objetivo reforzar su valor cultural y dinamizar la economía local a través del turismo gastronómico.

La celebración del “iifugu no hi – いいフグの日” no solo resalta la calidad del torafugu, sino que también refleja el compromiso de Japón con la innovación y la seguridad alimentaria, preservando al mismo tiempo las tradiciones culinarias.

EL DATO

Esta conmemoración fue oficialmente reconocida por la Asociación de Aniversarios de Japón.



