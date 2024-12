[kuma] oso inubicable en Akita

TOKIO.- Un oso ha generado alarma en la ciudad de Akita en la prefectura del mismo nombre ubicada al norte del Japón, tras ingresar y permanecer en el supermercado «Itoku Tsuchizaki Minato».

El incidente comenzó el 30 de noviembre de 2024, cuando el animal atacó a un empleado antes de que el establecimiento abriera al público.

Detalles:

– Hora del ataque: Aproximadamente a las 6:30 a.m.

– Víctima: Un empleado masculino de 47 años, quien sufrió heridas en la cabeza y el rostro. Aunque fue trasladado al hospital, se confirmó que sus lesiones no son potencialmente mortales.

– Situación en el momento del ataque: Había 21 personas dentro de la tienda, incluido el empleado herido. No había clientes, ya que el incidente ocurrió antes del horario de apertura.

– Medidas iniciales: Otros empleados lograron evacuar al herido hacia el área del *backyard* (zona de trabajo trasera), lugar donde se presume que el oso aún permanece.

Características del oso:

– Tamaño: Aproximadamente un metro de longitud.

– Comportamiento: No ha salido del supermercado desde su entrada el 30 de noviembre.

Acciones tomadas:

1. Drones: El mismo día, las autoridades locales desplegaron drones dentro del supermercado para localizar al oso. Sin embargo, no lograron avistarlo.

2. Trampas: Se instalaron trampas tipo caja en dos entradas del establecimiento. Estas trampas están equipadas con cámaras de detección automática de movimiento, pero hasta la mañana del 1 de diciembre no han captado actividad.

3. Reubicación de trampas: Ante la sospecha de que el oso se encuentra en el área trasera (backyards), las trampas han sido reubicadas a esa sección para intentar su captura.

Contexto local:

– Ubicación del supermercado: Se encuentra a unos 200 metros al oeste de la carretera nacional 7, en una zona urbana cercana a la estación de policía Akita Rinkō y a la estación de descanso «Michinoeki Akita Port».

– Avistamientos previos: En la noche del 29 de noviembre, hubo múltiples reportes de osos en la zona, incluyendo un incidente en el que un oso chocó contra un vehículo en la carretera nacional. Esto sugiere que varios osos están activos en el área.

EL DATO

La situación sigue en desarrollo. Aunque el oso no ha sido localizado ni capturado, las autoridades están priorizando la seguridad de la comunidad y los empleados mediante monitoreo constante y nuevas estrategias para capturarlo sin incidentes adicionales.

